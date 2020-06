La Habana no registró nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas

Por primera vez en meses, La Habana no reporta nuevos contagios. Esta es una buena noticia para la capital cubana, que hasta ayer viernes era la única provincia cubana que aún sumaba nuevas infecciones y acumula 87 de los 95 casos detectados en los últimos quince días. EFE/ Yander Zamora/Archivo

La Habana, 27 jun (EFE).- La Habana, que en las últimas semanas se había convertido en el epicentro de la epidemia de coronavirus en Cuba, no registró ningún contagio en las últimas 24 horas, según el informe diario del Ministerio cubano de Salud Pública (Minsap).

Este sábado se sumaron cinco nuevos positivos en otras zonas del país y se contabilizó la primera muerte por COVID-19 en más de una semana, una cubana de 78 años con una "evolución compleja" de la enfermedad que murió tras pasar 14 días en cuidados intensivos, especificó el director nacional de Epidemiología del(Minsap), Francisco Durán.

Así, el número de muertes por coronavirus se eleva a 86 en el país, que acumula hasta la fecha 2.330 pacientes confirmados, de los cuales 2.187 ya han recibido el alta médica -7 en el día de hoy-, lo que significa que casi el 94 % de los enfermos ya está recuperado, según el informe oficial.

De los cinco contagios de este sábado, cuatro residen en la cercana provincia de Mayabeque y son contactos de un caso confirmado anteriormente, previsiblemente de un paciente reportado ayer viernes, en lo que fue el primer registro de infección en ese territorio en semanas.

El enfermo restante contrajo el virus en México y fue detectado durante el aislamiento obligatorio que deben guardar actualmente todos los viajeros que entran a Cuba desde el extranjero.

Cuatro de los cinco confirmados no presentaban síntomas en el momento de realizarles la prueba, una tendencia que prevalece entre los nuevos casos, indicó el doctor Durán, quien señaló que el 74 % de los pacientes de las últimas dos semanas eran asintomáticos.

BUENAS NOTICIAS PARA LA HABANA

Por primera vez en meses, La Habana no reporta nuevos contagios. Esta es una buena noticia para la capital cubana, que hasta ayer viernes era la única provincia cubana que aún sumaba nuevas infecciones y acumula 87 de los 95 casos detectados en los últimos quince días.

Mientras el resto del país se encuentra en la primera de las tres fases de reapertura, la capital cubana todavía no ha entrado en la etapa inicial de desescalada que incluye, entre otras medidas, la reanudación del transporte público urbano, la apertura del trabajo autónomo y la activación del turismo solo para locales.

Los contagios de este sábado fueron detectados entre 2.288 pruebas PCR completadas la víspera, lo que eleva a 163.962 el total de test de este tipo realizados en la isla desde el inicio de la epidemia, complementados con miles de kits rápidos provenientes en su mayoría de China.

Según el director nacional de Epidemiología, los laboratorios cubanos tienen capacidad para procesar actualmente unas 3.000 pruebas PCR diarias, número que debe duplicarse en los próximos días, aseguró en su comparecencia televisiva diaria.

En hospitales cubanos permanecen ingresados 138 pacientes, de ellos 55 casos confirmados, todos con evolución estable.

Otras 112 personas se mantienen aisladas en sus hogares por ser sospechosas de portar el virus.