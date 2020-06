Graduación desde el auto por covid-19

SHOTLIST NAMUR, PROVINCIA DE NAMUR, BÉLGICA25 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Paneo de derecha a izquierda de campos de cultivo a un estacionamiento llenos de vehículos por la ceremonia de graduación 2. Zoom in de una pantalla que dice: "ceremonia de graduación" 3. Plano general de una fila de vehículos con los alumnos y sus padres4. Plano medio de dos estudiantes caminando para recoger sus diplomas5. Plano medio de una estudiante recibiendo su diploma y bajando del escenario 6. SOUNDBITE 1 - Olaf Mertens, director (hombre, francés, 12 seg.): "La dificultad es que a estos alumnos de último año se les cancelaron todos sus eventos: su baile, su viaje de fin de año. Queríamos organizarles un evento memorable para que cierren sus seis años que pasaron aprendiendo en nuestro colegio con un recuerdo que no olvidarán jamás." "La dificulté c'est que ces élèves de terminal ont eu tous leurs événements annulés : leur bal, leur voyage de fin d'année. Et on a voulu vraiment leur organiser un événment mémorable, pour qu'ils puissent quand même términer ses 6 années d'enseignement dans notre établissement avec un souvenir qu'ils n'oubliront jamais." 7. SOUNDBITE 2 - Alyssa Camarda, graduada (mujer, 18 años, francés, 10 seg.): "Es raro porque realmente no tuvimos todo nuestro año así que es particular pero creo que es genial que podamos tener una ceremonia como esta para terminar este año." "C'est bizarre parce qu'on a pas vraiment eu toute notre année. Donc c'est particulier. Mais je trouve ça quand même chouette qu'on puisse avoir une cérémonie comme celle-ci, pour pouvoir terminer cette année." 8. Paneo de derecha a izquierda siguiendo a una alumna caminando hacia el escenario para recoger su diploma9. Plano medio de una estudiante recibiendo su diploma10. Primer plano de estudiantes aplaudiendo11. Primer plano de la parte trasera un auto convertible en el que están una alumna y su familia