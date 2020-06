El Salvador supera los 140 decesos por COVID-19 y casos nuevos siguen al alza

De acuerdo con los datos oficiales, el viernes 10 personas más murieron, lo que elevó la cifra decesos a 143, y solo en este día se registraron 210 nuevos casos, el número más alto de contagios desde que se reportó el primer caso en marzo. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 27 jun (EFE).- El Salvador registra hasta este sábado 143 fallecidos a causa del coronavirus SARS-CoV-2 y los casos nuevos continúan a la alza en momentos en que el país se encuentra en su primera fase de reapertura económica.

De acuerdo con los datos oficiales, el viernes 10 personas más murieron, lo que elevó la cifra decesos a 143, y solo en este día se registraron 210 nuevos casos, el número más alto de contagios desde que se reportó el primer caso en marzo.

Desde mediados de junio, la cifra de contagios diarios no baja de 100 y los números más altos se han registrado el 21, 24, 25 y 26 junio con 182, 186, 181 y 210 casos, respectivamente.

Con estos números, El Salvador contabiliza hasta hoy 5.727 casos confirmados, de los que 2.137 son casos activos, 143 fallecidos y 3.447 personas se han recuperados.

Además, se tienen 5.692 casos sospechosos y se han realizado 155.301 pruebas de coronavirus, según la información del sitio oficial covid19.gob.sv.

El miércoles pasado, el Gobierno pidió a la Asamblea Legislativa que declare un estado de excepción por 15 días para tratar de frenar el alza de los casos de COVID-19, solicitud que fue presentada más de una semana después de que comenzó la reactivación económica y frente al alza de los casos diarios.

La comisionada presidencial, Carolina Recinos, dijo este sábado que con esta nueva solicitud el presidente Nayib Bukele "busca que podamos, en esos 15 días, cortar lo más que se pueda la cadena de contagios, porque no toda la gente respeta las fases de la reapertura que se presentaron".

Recinos señaló, sin especificar ni presentar pruebas, que "muchas de estas personas han estado siendo incitadas por ciertas cúpulas (directivas políticas) y ciertos grupos empresariales a desobedecer las medidas del Gobierno".

"También hay grupos de gente que están invitando a fiestas a bodas, que están desubicados de lo que estamos viviendo en el país", apuntó la funcionaria durante una rueda de prensa.

Recinos añadió que el presidente "necesita herramientas sólidas y robustas que le permitan controlar el crecimiento de la muerte de la gente".

"Solo ayer (viernes) se han reportado 10 muertos", subrayó.

El Salvador se encuentra en la etapa de contagios masivos del coronavirus SARS-CoV-2.

La Sala de lo Constitucional del Supremo, a la que Bukele acusa de retirarle facultades para enfrentar la pandemia, ha ordenado en al menos dos ocasiones al Ejecutivo y al Congreso que acuerden una ley regular el confinamiento y las medidas sanitarias.

El país se quedó sin normativa para enfrentar la pandemia después de que los jueces constitucionales anularan buena parte de los decretos que regularon la cuarentena por violar la Constitución, dado que el Gobierno no puede suspender derechos, y tras el fracaso de las negociaciones entre Ejecutivo y Legislativo.