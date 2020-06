El paraguayo Celso Ortiz asegura que seguirá en el Monterrey mientras pueda

Celso Ortiz (i) de Rayados de Monterrey disputa el balón con Henry Martin (d) de Águilas del América en el estadio BBVA de la ciudad de Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra/Archivo

Monterrey (México), 26 jun (EFE).- El paraguayo Celso Ortiz, centrocampista de los Rayados de Monterrey del fútbol mexicano, aseguró este viernes que pretende quedarse en su equipo mientras pueda y no tiene en mente emigrar.

"Me siento feliz en Rayados y trataré de quedarme el mayor tiempo que pueda. Solo pienso en Monterrey y nada más; me pienso entregar al máximo para que Rayados siempre esté arriba", señaló el sudamericano poco después de que, según los medios, el jugador dijo no a propuestas para jugar en Turquía y los Emiratos Árabes.

Ortiz, integrante de la selección paraguaya que jugó la pasada eliminatoria mundialista y las dos últimas Copa América, es un fijo en la alineación de los Rayados, cuyo rendimiento fue importante para que Rayados ganara el torneo Apertura 2019.

Al referirse a la condición de campeón de liga del Monterrey, el volante recordó que eso pasó hace rato y el grupo debe concentrarse en llegar bien al Apertura 2020 y ser protagonista en esa competición.

"El campeonato ya quedó atrás y no podemos vivir del pasado. Hay que dar vuelta a la página y meternos de lleno a este torneo. Lo más importante es estar todos bien de salud y que comience la Liga, que es lo que todos lo estamos esperando", comentó.

El Apertura empezará el 24 de julio sin público en las gradas, algo que el Monterrey resentirá más que otros cuadros por contar con una de las aficiones más fieles del circuito.

"Va a ser duro no contar con ellos, pero nosotros tenemos que dejar todo en la cancha para que la gente pueda seguirnos y alentarnos. Nos va a tocar matarnos en la cancha para tratar de mantener al Monterrey en lo más alto y que nuestra gente esté orgullosa", dijo.

Los Rayados del entrenador argentino Antonio Mohamed ya empezaron a tratar para el Apertura, pero será hasta la próxima semana cuando se concentrarán para iniciar el trabajo físico de pretemporada.

"Estamos entrenando bien y hay que dejar al cuerpo médico hacer su trabajo como lo han hecho hasta ahora y nosotros a entrenar bien", concluyó.