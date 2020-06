El Gobierno venezolano dice que Guaidó es la marioneta de Leopoldo López y Trump

Fotografía cedida por prensa Miraflores que muestra al vicepresidente de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, mientras ofrece un comunicado desde el Palacio de Miraflores, en Caracas (Venezuela). EFE/ Prensa Miraflores

Caracas, 27 jun (EFE).- El Gobierno de Venezuela manifestó este sábado que el líder opositor Juan Guaidó es "una especie de marioneta" dirigida por Leopoldo López y por la Administración de Donald Trump.

El vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo que a Guaidó "quizá lo buscaron porque está dispuesto a cometer las tropelías que se le ocurran a Leopoldo López, a John Bolton (ex consejero de seguridad de Trump) (...) como una especie de marioneta que se desplaza según los designios de quienes mueven los hilos".

Además, señaló que Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, "es muy escaso de ideas, de pensamiento muy precario".

"Guaidó fue ungido por su dueño, sus dueños. Su copropietario es Leopoldó López y el otro dueño es Donald Trump", aseguró el ministro, quien agregó que es "un instrumento de los factores de más ultraderecha de la Administración Trump".

Rodríguez remarcó en diversas ocasiones que López, líder del partido Voluntad Popular (VP), es quien tiene el poder sobre Guaidó y el que maneja los hilos desde la residencia del embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, donde está hospedado tras huir del arresto domiciliario en el que se encontraba el 30 de abril de 2019.

La formación política VP es el partido que sirvió de plataforma a Guaidó para lanzarse la primera línea de la política venezolana, pero abandonó la militancia a principios de este año.

El ministro también acusó a Guaidó y López de tener como objetivo "robar todo el dinero" procedente de las cuentas y activos de Venezuela en el exterior, así como "hacerse del poder por vías violentas y dejar un baño de sangre en el camino".

HUÉSPED EN LA EMBAJADA DE ESPAÑA

Rodríguez interpeló al embajador y al Gobierno de España por tener a Leopoldo López como huésped, "cuando ya está demostrado que no tiene ningún tipo vocación ejercicio democrático".

López cumplía arresto domiciliario hasta que el pasado 30 de abril, tras un levantamiento fallido contra el presidente Nicolás Maduro, buscó refugio en la Embajada de España en Venezuela, donde ingresó un día después.

El funcionario chavista cuestionó si el Gobierno de España sabe que López mueve los hilos de la oposición desde la sede diplomática mediante videoconferencias, con el fin de atacar al Ejecutivo venezolano, aunque no ofreció pruebas de dichas acusaciones.