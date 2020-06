El Gladbach se clasifica para la Liga de Campeones y el Fortuna desciende

EFE/EPA/LARS BARON

Berlín, 27 jun (EFE).- El Borussia Mömchengladbach se aseguró este sábado su clasificación para la Liga de Campeones al derrotar al Hertha Berlín por 2-1 mientras que el Fortuna Düsseldorf se fue al descenso tras caer por 3-0 ante el Union Berlín.

La derrota del Fortuna le permitió al Werder Bremen, que goleó por 6-1 al Colonia, librarse del descenso directo y ahora tendrá que jugarse la permanencia ante el tercero de la segunda Bundesliga que se definirá este domingo y que puede ser el Hamburgo o el Heidenheim.

La salvación, al menos provisional del Bremen fue tal vez lo más notable de una jornada en la que había pocas cosas en juego. El Bremen dependía de un pinchazo del Fortuna, creyó en él e hizo sus deberes de manera que incluso le hubiera bastado un empate de su competidor.

El Bremen, pese a estar de capa caída desde hace varias temporadas y haber visto muy de cerca el abismo, sigue siendo el tercer equipo en la llamada "clasificación eterna" de la Bundesliga por debajo del Bayern y del Borussia Dortmund.

El Gladbach, para clasificarse a la Liga de Campeones, dependía de sí mismo e hizo sus deberes ganándole al Hertha de manera que el triunfo del Bayer Leverkusen, por 1-0 ante el Maguncia, resultó inútil.

Al equipo de las aspirinas le tocará ahora conformarse con jugar la Liga Europa a la que también se clasificó de forma directa el Hoffenheim que dio la sorpresa al derrotar por 0-4 al Borussia Dortmund, que ya tenía asegurado el segundo lugar y no se jugaba nada.

El Bayern, ya campeón, tampoco se jugaba nada pero goleó al Wolfsburgo por 0-4 con goles de Kingsley Coman, Michaël Cuisance, Robert Lewandowski, de penalti, y Thomas Müller.

El Bayern completó así 99 goles y se quedó dos por debajo de su récord histórico en una temporada. Robert Lewandowski se coronó como goleador del torneo con 33 goles.

Al final del partido recibió la ensaladera, en una ceremonia extraña, con apenas 100 personas en el estadio y sin duchas de cerveza.

"Este final de la temporada no era el que hubiéramos querido pero era el único posible. Y fue posible gracias a la disciplina de todos y también tenemos un campeón", dijo el director administrativo de la Liga Alemana de Fútbol (DFL), Christian Seifert, antes de entregar la ensaladera al capitán del Bayern, Manuel Neuer.

En los otros partidos no había nada en juego. El Eintracht Fráncfort derrotó al colista Paderborn, que ya había descendido, por 3-2. El Friburgo goleó al Schalke por 4-0 y el RB Leipzig derrotó por 1-2 al Augsburgo, con dos goles de Timo Werner que jugó hoy su último partido con el equipo del este de Alemania antes de marcharse al Chelsea.