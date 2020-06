El estreno de "Mulan" se aplaza de nuevo tras el repunte de coronavirus en EE.UU.

En la imagen, la directora de cine neozelandesa, Niki Caro. EFE/Fernando Alvarado/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 26 jun (EFE).- La nueva versión de "Mulan" no llegará a los cines hasta el 21 de agosto, tras el repunte de contagios por coronavirus que ha experimentado Estados Unidos en la última semana y que ya obligó atrasar un lanzamiento previsto inicialmente en marzo.

La noticia llega un día después de que "Tenet", la nueva cinta de Christopher Nolan, se aplazara hasta el 12 de agosto en lugar del 31 de julio por el mismo motivo, lo que supondrá alargar el parón de actividad del negocio de los cines, que habían comenzado a abrir en ciertas zonas de Estados Unidos con medidas de distanciamiento social.

Ambas películas son las dos primeras superproducciones en el calendario de estrenos tras la cuarentena.

"Mulan" iba a estrenarse en cines de todo el mundo el 27 de marzo, pero Disney decidió a última hora posponer su estreno hasta el 24 de julio (ahora 21 de agosto).

De hecho, justo al inicio de la pandemia se celebró un evento multitudinario en Hollywood para presentar la película, que a los pocos días tuvo que cancelarse.

Ahora el nuevo récord diario de contagios en Estados Unidos, con casi 40.000 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, ha puesto en alerta a las autoridades federales y estatales del país, que han endurecido sus medidas otra vez para evitar más contagios.

Este filme es una nueva versión del clásico de animación con actores y escenarios reales, dirigido por la cineasta Niki Caro.

Esta versión ha contado con uno de los mayores presupuestos de la factoría de Mickey Mouse para las readaptaciones de clásicos, que ha superado los 250 millones de dólares, siguiendo la estrategia que Disney ha aplicado ya con "The Lion King", "Aladdin" y "Dumbo".

ATENTOS A "TENET"

Con los cambios de fechas, ahora "Tenet" vuelve a tener el honor (y el notable riesgo económico) de inaugurar regreso a los cines tras la pandemia.

Protagonizada por John David Washington, Robert Pattinson y Elizabeth Debicki, "Tenet" es un thriller del que no se sabe gran cosa al margen de que su premisa gira en torno a la manipulación del tiempo.

A diferencia de las próximas entregas de franquicias como "James Bond" o "Mission: Impossible", atrasadas varios meses, los estudios Warner Bros. decidieron mantener esta superproducción en el calendario junto "Mulan", de Disney.

RIESGO ECONÓMICO EN HOLLYWOOD

El reto económico para la industria cinematográfica es doble: Por un lado la ausencia de títulos en la cartelera impide que las salas de cines ya abiertas puedan recuperar al público pero, por otra parte, la restricción de aforo e incertidumbre podría suponer que ambas películas generen pérdidas a los estudios si llegan a los locales.

Para amortizar una superproducción de Hollywood (que superan los 100 millones de dólares de presupuesto e incluso los 200 millones), un estudio no necesita solo que las salas estén abiertas sino que estén funcionando a pleno rendimiento.

"Tenet" requirió un presupuesto de más de 200 millones de dólares, mientras que la nueva "Mulan" contó más de 250 millones.