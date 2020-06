DJ Topic regresa la música electrónica a la escena y celebra éxito mundial

Fotografía promocional cedida por Universal Music que muestra al DJ alemán Tobias Topic, quien celebra el regreso a la escena de la música electrónica con el éxito mundial que ha alcanzado su último sencillo "Breaking me", el cual lo ha posicionado en las listas musicales más importantes del mundo. EFE/ Universal Music SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 27 jun (EFE).- El DJ alemán Tobias Topic celebra el regreso a escena de la música electrónica con el éxito mundial que ha alcanzado su último sencillo "Breaking me", el cual lo ha posicionado en las listas musicales más importantes del mundo.

"Estoy muy contento por eso, es muy surreal, parece que nunca para y que cada día hay un pico nuevo en algún país y es increíble", aseguró el músico en una entrevista con Efe.

"Breaking me" habla de una dolorosa ruptura que mezcla ritmos bailables con un mensaje profundo.

Hasta ahora, el tema suma más de 168 millones de reproducciones en plataformas y se ha mantenido en el Top 100 por más de dos meses en la lista global de Spotify. Por si fuera poco, la canción ha logrado estar en el Top 10 de países como Alemania, Austria y Suiza.

Sin embargo, lo que realmente le sorprende es haber podido posicionar dicho tema en Portugal, pues nunca había logrado llegar a dicho país con tanto éxito.

"La canción ha estado en el número uno de las listas (portuguesas) y es la primera vez que me pasa algo así en este país, me sorprende mucho", comentó emocionado.

A pesar de todo el éxito que ha vivido a raíz del lanzamiento de esta canción y a unos cuantos meses de distancia de su estreno, Topic aún no identifica los sentimientos que tiene en torno a dicho acontecimiento ni sabe lo que representa esta canción en su trayectoria musical.

"Es difícil saber qué significa para mí ahora, tal vez en cinco años pueda saberlo en realidad, pero ahora es una canción que ha cambiado mi vida", mencionó.

Y es que, según contó, nunca tiene intenciones de hacer una canción popular, sino que es resultado de su trabajo. "Normalmente es algo que solo pasa, nunca es algo que puedas planear, no te despiertas pensando, 'ok grabemos un hit global'", explicó entre risas.

UN NUEVO MOMENTO PARA LA MÚSICA ELECTRÓNICA

Además, Tobias cuenta que desde su punto de vista, la música electrónica "dance", está resurgiendo tras un periodo de aparente ausencia, lo cual le emociona y una prueba de ello es el éxito que ha tenido con sus últimas canciones, entre ellas una segunda colaboración con Nico Santos "Like I love you", después de cuatro años de su primer trabajo juntos.

"Yo no diría que la escena está creciendo, creo más bien que de alguna forma está volviendo. Siete u ocho años atrás era una escena muy grande en la que había únicamente música "dance", después se volvió más al rap o al R&B y creo que ahora el mundo está volviendo a mirar a esta música", explicó.

Y cuando de gustos musicales se trata, Topic no se limita, pues aunque es evidente que es fanático de los más grandes DJ como Martin Garrix, aseguró que también escucha hip hop y música latina, como canciones de Bad Bunny y Ozuna.

Esa misma apertura la ha mostrado a la hora de trabajar, pues incluso ha incursionado en algunos géneros latinos. En el 2018 trabajó al lado de Juan Magán y Lena para la canción "Solo contigo" dando como resultado una versión urbana muy electrónica.

Sobre si le gustaría realizar otra colaboración del estilo, Tobias comentó: "Claro que sí, no sé cuándo ni cómo pero es algo que me gustaría hacer, en realidad nunca planeo mucho sobre esas cosas, suceden cuando estás en un cuarto con personas y solo fluye y ves que pasa".

El DJ explica que, aunque la cuarentena ha sido muy difícil para todos los músicos, él ha podido aprovechar para trabajar mucho en nueva música y se confiesa emocionado de poder regresar con sus seguidores.

"Estamos buscando y acercándonos a personas para hacer colaboraciones aunque aún nada está arreglado y definitivamente está en mi mente ir a Latinoamérica para tocar", finalizó.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (http://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.