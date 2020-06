Cristina Fernández dice que "cayeron las mentiras" sobre el memorándum con Irán

La vicepresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 27 jun (EFE).- La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, publicó este sábado un vídeo en el que afirma que "se cayeron todas las mentiras" en la causa sobre el memorándum de entendimiento con Irán, en el que se le culpa por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA de 1994.

"El pasado lunes 22 de junio se cayeron todas y cada una de las mentiras con las que armaron la causa sobre el memorándum de entendimiento con la República de Irán", afirmó en el vídeo que publicó en su perfil de Twitter, en el que citó un informe de la Interpol que afirma que las alertas rojas internacionales contra los acusados iraníes "siempre estuvieron vigentes".

El memorándum con Irán fue firmado el 27 de enero de 2013, con Fernández como presidenta, e incluye la creación de una comisión especial para investigar de forma conjunta entre los dos países el atentado contra la mutualista judía AMIA, que dejó 85 muertos y que la Justicia argentina atribuye a ex altos cargos del Gobierno de Irán y al partido chií libanés Hizbulá.

El fiscal Alberto Nisman, quien después fue encontrado muerto en su casa con un disparo en la cabeza, denunció en 2015 a Fernández; a su canciller, Héctor Timerman, y a otros altos cargos por una presunta negociación, a través del acuerdo, para encubrir a los iraníes prófugos acusados del atentado eliminando las alertas rojas de detención de Interpol.

LAS ALERTAS ROJAS

"El 22 de junio Interpol respondió en un detallado y prolijísimo informe a un juez de Comodoro Py lo que siempre supieron todos y todas: que las famosas alertas rojas dictadas en el 2007 por la asamblea general de Interpol contra los acusados iraníes siempre, siempre, absolutamente siempre, estuvieron vigentes y permanecieron inalteradas, porque el único que podía pedir su levantamiento era obviamente el juez de la causa", destacó la expresidenta (2007-2015) en el vídeo publicado hoy.

Fernández agregó que "quedó demostrado como el macrismo, los medios de comunicación hegemónicos y el poder judicial de la República Argentina armaron una causa judicial para perseguir, destruir y encarcelar opositores políticos".

Asimismo recordó la figura de Héctor Timerman, fallecido en 2018, quien también estaba acusado de encubrimiento.

"Como me hubiera gustado que Héctor (Timerman) pudiera estar viendo todo esto, en este momento, donde las mentiras, denuncias mediáticas y causas armadas se derrumban como un castillo de naipes, una pena que Héctor no esté con nosotros", agregó.

INVESTIGACIONES SIN RESOLVER

El memorándum nunca entró en vigor ya que, a pesar de que el Congreso argentino lo sancionó, en Irán nunca llegó a aprobarse.

El atentado contra la AMIA continúa impune y ha transitado hasta ahora una investigación llena de irregularidades, con acusaciones de encubrimiento y oscuros capítulos como la muerte del fiscal Alberto Nisman el día antes de su comparecencia en el Congreso para detallar la acusación contra Fernández.

Actualmente, tras más de cinco años de la muerte de Nisman, en los que se intensificó el debate sobre si fue un suicidio o un asesinato, solo está procesado Diego Lagomarsino, informático y colaborador del fiscal, como "partícipe primario del homicidio", ya que era suya el arma que acabó con su vida.