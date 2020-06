"Contra" de Nicaragua insiste en justicia por muertes a manos de sandinistas

El exdirigente del antiguo grupo rebelde guerrillero conocido como la "Contra", Luis Fley. EFE/ Jorge Torres/Archivo

Managua, 27 jun (EFE).- El exdirigente del antiguo grupo rebelde guerrillero conocido como la "Contra", Luis Fley, afirmó este sábado que Nicaragua tiene una deuda histórica con sus integrantes, porque, según él, los sandinistas siguieron asesinando a los "contras" después del acuerdo de paz de 1990, y hasta ahora no han enfrentado la justicia.

"El pueblo de Nicaragua tiene la deuda (con la "Contra"), porque no ha tenido justicia. Los sandinistas están en la impunidad, han matado a unos 1.600 excontras por todo el territorio nacional en los últimos 30 años", tras el desarme, dijo a Efe Fley, ahora presidente de la opositora Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN).

La "Contra", agrupación financiada por Estados Unidos, protagonizó una guerra civil con los sandinistas en la década de los años ochenta del siglo XX, que dejó unos 50.000 muertos, y entregaron pacíficamente sus armas durante el Gobierno de Violeta Chamorro (1990-1997)

Los excontras reclaman que, si bien ellos entregaron sus armas hace 30 años, ya con Barrios de Chamorro siendo Presidenta, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), actualmente en el poder, nunca se desarmó, y sus integrantes continuaron matando a los desarmados, primero en el campo, y ahora en las ciudades, nuevamente bajo el mando del presidente del país, Daniel Ortega.

"No han parado. Lo que ha pasado en Managua desde abril de 2018 (cuando estalló una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos), lo vive el campo desde los años 80", afirmó.

"Nos enfrentamos a una dictadura asesina, que no le importa disparar a la población civil, por suerte ahora existe la tecnología y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para documentar, pero la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial, no funcionan" en Nicaragua, se quejó Fley.

Al menos 260 asesinatos de "contras" a manos de sandinistas fueron documentados en 1990 por una comisión tripartita compuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno de Nicaragua, y la Iglesia Católica, pero los responsables nunca enfrentaron la justicia, recordó el exguerrillero.

Los excontras esperan que su reclamo retome vigencia con la presentación del documental "Nicaragua campesina: La nación ajena", producido por el organismo Expediente Público, y que será estrenado esta tarde.

Actualmente la antigua "Contra" está representada en diferentes facciones, entre el FDN de Fley, que, junto con otras tres organizaciones y tres partidos políticos de oposición, integran una gran coalición con la que buscan sacar de la presidencia a Ortega por segunda vez, también por la vía electoral, en los comicios de noviembre de 2021.

"Antes teníamos las armas, ahora tenemos las leyes y el respaldo de la comunidad internacional", consideró el opositor.

Cada 27 de junio, desde 2010, se conmemora en Nicaragua el Día Nacional de la Reconciliación y Paz, con ocasión del aniversario de la desmovilización de los exmiembros de la "Contra" que combatieron con las armas al primer Gobierno sandinista durante los años 80.