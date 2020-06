Colombiano Medina cree que pese a jugar sin público sentirán apoyo de afición

Stefan Medina de Rayados de Monterrey controla el balón en el estadio BBVA de la ciudad de Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra/Archivo

Monterrey (México), 27 jun (EFE).- El colombiano Stefan Medina, defensa del Monterrey mexicano, aseguró este sábado que a pesar de que los partidos del Apertura 2020 se desarrollarán a puerta cerrada los jugadores de Rayados sentirán el apoyo de la afición.

"Vamos a darlo todo en la cancha en este regreso, lo haremos para que la afición disfrute, y aunque no podrán estar en el estadio confiamos en que van estar viéndonos desde casa y les decimos que sentiremos su apoyo desde donde nos vean", afirmó el zaguero.

Medina compartió en videoconferencia la felicidad que le ha significado volver a los entrenamientos en las instalaciones de Rayados en Monterrey, ciudad 900 kilómetros al norte de la Ciudad de México.

"Estoy demasiado contento por volver a la cancha, porque puedo volver a hacer lo que más me gusta, y ahora queremos arrancar el torneo de la mejor manera y para eso nos vamos a preparar", confesó el colombiano.

Luego de que el torneo de Clausura 2020 fuera suspendido en la fecha 10, la liga mexicana dará arranque a su Apertura 2020 el próximo 24 de julio, algo que Medina agradeció porque eso significa el fin del encierro provocado por la COVID-19.

"No hay nada como volver a respirar el aire fresco, volver a tener contacto con la pelota; ahora nos toca a nosotros dar nuestro máximo potencial. Yo extrañaba todo, fue mucho tiempo de encierro en que vives momentos complicados, de angustia, pero ya estamos de vuelta", indicó.

El defensa colombiano reconoció que lo más complicado será volver a tomar ritmo de juego.

"Ahora hay que tomar la seguridad de pisar la cancha, retomar el ritmo, que es lo más difícil; sabemos que todo será diferente, pero nos tenemos que adaptar y encaminarnos para lo que esperamos durante todos estos meses, volver a competir y disfrutar en la cancha".

Medina mandó un mensaje para la afición de Rayados en el que les pide paciencia, a pesar de las medidas restrictivas para asistir a los estadios.

"Le pedimos a la afición que se siga cuidando, que cumplan con las normas de seguridad porque esto de los partidos a puerta cerrada será pasajero y muy pronto volveremos a vernos en la cancha volviendo a la normalidad", concluyó.