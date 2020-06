Casos de coronavirus en India superan los 500.000 y se propagan en las ciudades grandes

Por Devjyot Ghoshal

NUEVA DELHI, 27 jun (Reuters) - India informó más de 17.000 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que elevó el total en el país a más de 500.000, según datos del Ministerio de Salud entregados el sábado.

India tiene el cuarto brote más grande del mundo de infecciones confirmadas de COVID-19, por debajo de Estados Unidos, Brasil y Rusia, según un recuento de Reuters.

Se espera que las infecciones sigan aumentando a un ritmo constante en el populoso país. Expertos que asesoran al gobierno federal dicen que las autoridades ahora deberían priorizar la reducción de la mortalidad en lugar de contener la propagación del virus.

"Nuestro enfoque debe ser prevenir muertes y no quedar realmente empantanado en los números, que van a aumentar", dijo el médico Manoj Murhekar, miembro del principal grupo de trabajo sobre el coronavirus de India y director del Instituto Nacional de Epidemiología.

Un grupo de estudio liderado por Bhramar Mukherjee, un profesor de bioestadística de la Universidad de Michigan, pronostica que India podría tener entre 770.000 y 925.000 casos antes del 15 de julio.

A medida que las infecciones se propagan rápidamente y los hospitales operan al borde de su capacidad, algunas ciudades grandes, como Nueva Delhi, se esfuerzan por construir instalaciones temporales con miles de camas para tratar a los pacientes con COVID-19.

Nueva Delhi, una megaurbe de alrededor de 20 millones de habitantes, solo tiene alrededor de 13.200 camas para pacientes con COVID-19, por lo que sumará al menos 20.000 en las próximas semanas con la ayuda de algunas instalaciones atendidas por personal del Ejército.

"Tenemos que asegurarnos de que no se les nieguen los servicios a los que realmente requieran tratamiento", dijo el doctor Giridhar R.Babu, epidemiólogo de la Fundación de Salud Pública de India, que asesora al estado sureño de Karnataka.

(Reporte de by Devjyot Ghoshal; Editing by Alasdair Pal and William Mallard)