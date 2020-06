Carlos Bilardo da positivo de coronavirus en una residencia geriátrica

Carlos Salvador Bilardo, entrenador que llevó a Argentina a la conquista del Mundial de México 1986 y que perdió al final de Italia 1990. EFE/Cézaro de Luca/Archivo

Buenos Aires, 26 jun (EFE).- Carlos Salvador Bilardo, entrenador que llevó a Argentina a la conquista del Mundial de México 1986 y que perdió al final de Italia 1990, dio positivo este viernes de coronavirus en un el geriátrico bonaerense 'The Senior Home', donde reside, pero su condición es estable, informaron familiares.

Bilardo, de 82 años, y otros diez pacientes están contagiados y el caso del exentrenador es asintomático.

Según un familiar consultado por Efe se encuentra “en buen estado y permanece asintomático”.

El ex entrenador de Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, Sevilla, Deportivo Cali y las Selecciones de Argentina, Colombia y Libia padece desde 2007 una enfermedad neurológica denominada Síndrome de Hakim Adams.

El 'Narigón' había dado negativo en una prueba a la que fue sometido a comienzos de junio, luego de haberse descubierto ocho casos positivos entre cuatro residentes y cuatro médicos, uno de los cuales falleció.

El exmédico Bilardo ha sido aislado junto con las otras personas contagiadas, añadió la fuente.

Según relataron sus hijos, Bilardo se encontraba aislado en la residencia geriátrica y no veía a sus familiares desde hace cien días, tiempo que se cumple de cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires por la pandemia del nuevo coronavirus.