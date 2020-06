Bélgica celebrará el Orgullo en agosto y se suma al evento virtual global

Imagen de un desfile del Orgullo Gay celebrado en Amberes, Bélgica. EFE/Francois Walschaerts/Archivo

Bruselas, 27 jun (EFE).- En Bélgica la celebración del día del Orgullo Gay ha sido pospuesta hasta el 29 de agosto debido a la pandemia, pero los organizadores instan a sumarse hoy al evento virtual "Global Pride 2020" lanzado a nivel internacional por la comunidad LGBTI+ para hacer un llamamiento a la diversidad e igualdad.

Las celebraciones del Festival del Orgullo, que reúnen cada año en Bruselas a más de 100.000 personas, estaban previstas para el 23 de mayo, pero ante la imposibilidad de garantizar la seguridad para los más de 80 grupos que participan debido al coronavirus, se decidió en marzo su aplazamiento.

"Este año, el Festival del Orgullo belga estará dedicado a la salud mental y física. Nos lanzamos ya a la reorganización con el fin de poder acoger a todo el mundo para una edición completa en agosto", dijo en un comunicado la asociación The Belgian Pride, que coorganiza el evento junto con otros colectivos LGBTI+ (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales).

La edición 2020 se centra en promover y visibilizar las cuestiones ligadas a la salud y el bienestar de las personas LBTI, no solo físico, sino psicológico y social.

"Queremos atraer la atención a los muchos desafíos que tienen que ser abordados, como la prevención del VIH y la accesibilidad a los servicios de salud para las personas transgénero", afirman los organizadores.

Recuerdan que en los últimos 40 años, en Bélgica han "mejorado considerablemente" la aceptación y los derechos de las personas LGBTI, pero su bienestar no ha seguido esta tendencia.

"La salud mental no parece mejorar. Varios estudios muestran que las personas LGBTI siempre tienen un riesgo mucho más elevado de sufrir problemas de salud mental y un riesgo mucho mayor de pensamientos y tentativas de suicidio", afirman.

Mientras se preparan para abordar estos temas en distintos seminarios antes de la celebración del Festival en agosto, instan a seguir hoy a través de su página web el evento global con ocasión del Día Mundial del Orgullo, que se emitirá en directo durante 24 horas y contará con la participación de diversos artistas y activistas de todo el mundo.

Entre ellos estará la cantante Lola McQueen de Amberes (norte de Bélgica), "drag queen" que, pese a ser sorda de nacimiento, se ha dado a conocer por sus actuaciones en el concurso televisivo "Belgium's Got Talent".