Asociación denuncia el sufrimiento de refugiados en hotel de Glasgow donde se produjo acuchillamiento

La salud mental de refugiados alojados en hoteles de la ciudad escocesa de Glasgow se deterioró durante la pandemia, dijo el sábado a la AFP el responsable de una asociación, un día después del atentado que dejó seis heridos en uno de esos hoteles.

"Se les pidió quedarse en sus hoteles durante la pandemia. Y eso hace ya tres meses. Se les dejó en esas condiciones y aumentó el número de casos de personas que declararon tener impulsos suicidas o depresiones severas", señaló a un periodista de la AFP Robina Qureshi, directora ejecutiva de Positive Action Scotland, asociación de ayuda a los refugiados migrantes sin residencia fija.

Dijo que no se sorprendió de lo ocurrido. "Cuando me di cuenta que era en un hotel donde había personas vulnerables, demandantes de asilo, no me sorprendí. pensé que alguien se desquició", indicó.

Otra asociación dijo que expresó en varais ocasiones su preocupación por la suerte de los demandantes de asilo alojados en hoteles.

"Estamos totalmente conmocionados por lo sucedido", declaró Sabir Zazai, responsable del Scottish Refugee Council, en un comunicado.

"Expresamos en varias ocasiones en los últimos tres meses nuestra preocupación por el alojamiento en hoteles de personas registradas en el sistema de asilo", señaló.

"Siempre consideramos que las personas que están en Escocia para pedir asilo requieren alojamientos seguros para reconstruir su vida. El alojamiento temporal nunca podrá cumplir esa condición", añadió.

Las seis víctimas seguían hospitalizadas el sábado, indicó la policía escocesa.

El autor del ataque, no considerado como "terrorista" por los investigadores, fue abatido por la policía el viernes.

srg-pau/cls/eg/jz