ADVISORY HEALTH-CORONAVIRUS/EU-VACCINE

EU's von der Leyen hosts a global pledging summit
Start: 27 Jun 2020 13:02 GMT
End: 27 Jun 2020 14:02 GMT
BRUSSELS - European Commission President Ursula von der Leyen co-hosts the Global Pledging Summit - “Global Goal - Unite for our Future”.
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Source: EUROPEAN UNION
Aspect Ratio: 16:9
Location: Belgium
Topic: Politics / International Affairs
Audio: NATURAL
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