ADVISORY HEALTH-CORONAVIRUS/EU-VACCINE

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Por REUTERSJUN 27
27 de Junio de 2020

EU's von der Leyen hosts a global pledging summit

Start: 27 Jun 2020 13:02 GMT

End: 27 Jun 2020 14:02 GMT

BRUSSELS - European Commission President Ursula von der Leyen co-hosts the Global Pledging Summit - “Global Goal - Unite for our Future”.

Restrictions:

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Source: EUROPEAN UNION

Aspect Ratio: 16:9

Location: Belgium

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com

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