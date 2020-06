Wall Street cede el paso a inversionistas locales en emergentes

(Bloomberg) -- La pandemia de covid-19 está movilizando una ola de riqueza interna en mercados emergentes, marcando una transición histórica que podría proteger a países en desarrollo de flujos especulativos.

A medida que ahorradores invierten más efectivo en sus mercados nacionales, la proporción de los bonos del Gobierno local en manos de inversionistas internacionales ha caído este año en 9 de cada 10 economías emergentes donde Bloomberg rastrea los datos oficiales. Las tenencias extranjeras en el mercado de deuda local de US$11 billones están a punto de caer este año por primera vez desde 2011, muestran datos de HSBC Bank Plc.

Si bien la tendencia está ocurriendo en el contexto de una de las contracciones más profundas de los mercados emergentes en generaciones, el aumento de las compras por parte de los actores locales podría tener un impacto positivo. Durante décadas, los mercados emergentes han dependido de la financiación extranjera para renovar la deuda, dejándolos vulnerables a un evento que invierte los flujos. Al mismo tiempo, la falta de mercados de capitales robustos en moneda local alentó el endeudamiento excesivo en el extranjero, un factor que ha suscitado muchas crisis y provocó el default de Argentina este año.

“Este es un cambio estructural”, dijo Craig Mercer, que ayuda a administrar US$3.100 millones como director general y director de investigación en Dalton Investments, con sede en Sídney. “Es algo muy positivo a largo plazo; a medida que extranjeros salieron del mercado, inversionistas nacionales han sido compradores importantes”.

Las posiciones extranjeras de deuda local turca han caído al mínimo registrado y al mínimo en más de una década en Polonia. Inversionistas extranjeros redujeron tenencias de bonos locales mexicanos en US$7.040 millones al 15 de junio, en camino hacia la mayor salida trimestral de la historia. En India, su participación en los bonos del Gobierno casi se ha reducido a la mitad este año, a solo 1,8% este mes.

Uno tras otro, los rendimientos reales de los países se están volviendo negativos a medida que bancos centrales recortan las tasas para ayudar a sus economías a sobrellevar el daño de la pandemia. Pese a que los bajos rendimientos y el debilitamiento de las monedas locales perjudicaron el atractivo de los bonos locales para los extranjeros, las compras de los inversionistas locales hicieron que los bonos subieran por tercer mes en junio. Eso redujo sus pérdidas en el año a 1,1%, en comparación con 4,3% para bonos globales de alto rendimiento, según índices de Bloomberg Barclays.

La deuda de varios países de América Latina y África subsahariana, incluidos Ecuador, Zambia y Angola, cayó en territorio de estrés desde que comenzó la crisis, obligándolos a buscar la reestructuración de la deuda y la ayuda del Fondo Monetario Internacional.

En última instancia, es probable que las lecciones de la pandemia refuercen el cambio de propiedad en los mercados emergentes a medida que empresas y hogares buscan diversificar su protección contra las inversiones tradicionales en oro o depósitos bancarios mediante la compra de bonos y acciones.

“Esta es una tendencia que se acelerará en los próximos dos o tres años”, dijo Igor Burlakov, director de negocios en la correduría Sova Capital, con sede en Londres. “Todavía tenemos una gran cantidad de riqueza invertida en productos financieros antiguos como productos de depósito bancario y la gente se alejará de ellos”.

