Wall Street cae; medidas de la Fed impactan a la banca en medio de aumento de casos de COVID-19

Por Medha Singh y Devik Jain

26 jun (Reuters) - La bolsa de Nueva York caía con fuerza el viernes, ante un incremento récord de casos de coronavirus en Estados Unidos que hacía temer a los inversores y que se sumaba a los efectos en el segmento financiero de medidas anunciadas por la Reserva Federal para limitar los pagos de dividendos de los bancos.

* El subíndice de banca de S&P 500 declinaba 5% después de que la Fed dijo que restringiría los pagos de dividendos y prohibiría las recompras de acciones hasta al menos el cuarto trimestre, luego de evaluar las finanzas de las empresas en pruebas de tensión.

* En la sesión anterior, las acciones de los bancos habían impulsado al alza a los principales índices de Wall Street, ayudándoles a contrarrestar la inquietud de los inversores por el creciente ritmo de infecciones de COVID-19 en varios estados de Estados Unidos, incluyendo Texas, Oregon y Utah.

* Los casos aumentaron en todo Estados Unidos en al menos 39.818 al jueves. Texas, que lideraba los esfuerzos de reapertura de la economía, tuvo que postergar sus planes de reactivar el comercio y las empresas luego de registrar una de las mayores alzas del país en nuevas infecciones.

* El alza de los casos también amenazaba con descarrilar el fuerte ascenso de Wall Street que llevó al S&P 500 a situarse a un 9% de sus máximos de febrero, apoyados las medidas de estímulo del Gobierno.

* "Hay una lucha en el mercado entre quienes piensan que la recuperación económica es imparable y quienes piensan que habrá más dificultades por delante", dijo Christopher Grisanti, estratega de activos bursátiles de MAI Capital Management en Cleveland, Ohio.

* A las 1520 GMT, el promedio industrial Dow Jones perdía 2,04%, o 531,37 puntos, a 25.211,82 unidades; mientras que el índice S&P 500 bajaba 49,17 puntos, o 1,59%, a 3.034,59 unidades. En tanto, el índice Nasdaq cedía 165,26 puntos, o 1,65%, a 9.851,74 unidades.

* El S&P 500 cayó brevemente por debajo de su promedio móvil de 200 días, un indicador de las estimaciones del mercado de más largo plazo. Si cierra bajo ese umbral, podría ser una señal de más pérdidas.

* Los papeles de Nike se hundían 5,8% después de que el fabricante de indumentaria deportiva reportó una sorpresiva pérdida trimestral ocasionada por el cierre de sus tiendas.

* En tanto, los papeles de Facebook Inc bajaban 6,4% luego de que Verizon Communications Inc se sumara al boicot en los anuncios en la red social por no hacer lo suficiente para detener los discursos de odio en sus plataformas. (Reportes de Devik Jain y Medha Singh en Bengaluru. Editado en español por Marion Giraldo)