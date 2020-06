Vale dice que mineral de hierro a US$100 es insostenible

(Bloomberg) -- El mayor productor mundial de mineral de hierro tiene tanta confianza en su capacidad para ampliar la producción que considera que unos precios de más de US$100 la tonelada son insostenibles.

Vale SA espera poder capear el aumento de infecciones de covid-19 en Brasil para lograr su estimación de producción este año y anticipa que la producción repuntará significativamente en 2021 a medida que la empresa se recupera de los accidentes de las presas de residuos, escribieron analistas de Credit Suisse Group AG en un informe, citando conversaciones con los principales ejecutivos de Vale.

La gerencia espera que la demanda de mineral de hierro se mantenga sólida este año, pero dijo que el aumento de la producción en las operaciones de Vale en la segunda mitad del año podría ejercer presión sobre los precios.

“En última instancia, consideran que unos precios por encima de US$100/tonelada son insostenibles”, dijeron los analistas de Credit Suisse, dirigidos por Caio Ribeiro, en un informe del 24 de junio.

Vale aún cree que puede alcanzar su objetivo para 2020 de entre 310 millones y 330 millones de toneladas, escribieron los analistas. Aun así, los riesgos de trastornos al suministro en Brasil siguen siendo altos a medida que la nación lucha por contener los contagios de coronavirus, según analistas de UBS Group AG, que anticipan unos precios de mineral de hierro de US$91 este año. Los precios se han mantenido por encima de US$100 casi todos los días desde finales de mayo.

Aunque la disminución de las reservas portuarias en China muestra que el mercado sigue ajustado, se espera que los precios retrocedan a medida que China entre en una desaceleración estacional de verano y ante un posible aumento en los flujos brasileños, escribieron analistas de UBS, entre los que figura Glyn Lawcock, en un comentario.

Vale aún está intentando recuperarse de un año desastroso en el que un colapso de una represa con víctimas mortales en enero de 2019 la obligó a suspender las operaciones que representan aproximadamente una cuarta parte de su producción prevista.

La compañía, con sede en Río de Janeiro, está llevando a cabo estudios para otra presa que entraría en funcionamiento a finales de año, lo que permitirá aumentar la producción en su mina Brucutu, según Credit Suisse. Samarco todavía parece encaminada a un reinicio de la actividad en diciembre.

Las operaciones de Samarco, una sociedad conjunta al 50% de BHP Group Ltd. y Vale SA, llevan suspendidas desde el colapso de una presa de residuos mineros en 2015 en el que murieron 19 personas.

Vale no respondió a una solicitud de confirmación de la estimación de producción.

Nota Original:Vale Is So Confident on Iron Supply That It Says $100 Won’t Last

