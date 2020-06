Unilever detendrá anuncios en Facebook y Twitter en resto 2020

(Bloomberg) -- Unilever suspenderá los anuncios para EE.UU. en Facebook Inc. y Twitter Inc. por el resto del año, citando el discurso de odio y la política polarizada como las principales razones de su decisión.

“Continuar publicitando en estas plataformas en este momento no agregaría valor para las personas y la sociedad”, dijo el grupo en un comunicado enviado por correo electrónico. “Estaremos monitoreando y repensaremos nuestra posición actual si es necesario”.

Las acciones de Facebook cayeron hasta 7,3%, mientras que las de Twitter bajaron hasta 8,2%. Facebook ha indicado a los anunciantes que basa sus políticas en principios, no en intereses comerciales, según sus comunicaciones con los vendedores. La compañía con sede en Menlo Park, California, se ha acercado a los anunciantes para discutir sus iniciativas recientes sobre el registro de votantes y la distribución de información electoral verificada.

Unilever se une a otras compañías, como su filial Ben & Jerry’s, así como a Verizon Communications Inc. y Patagonia, al retirar anuncios de algunas de las plataformas de redes sociales más grandes del mundo debido a la inacción frente a discurso de odio.

Nota Original:Unilever Will Halt U.S. Ads on Facebook, Twitter Through 2020

©2020 Bloomberg L.P.