UNICEF: Millones de niños en riesgo de hambruna en medio de la COVID-19 en Yemen

Unos 2,4 millones de niños menores de cinco años, casi la mitad de todos los menores de esta franja de edad en el Yemen, están en riesgo de hambruna y desnutrición por la escasez de fondos para la ayuda humanitaria en medio de la pandemia, alertó este viernes UNICEF. EFE/EPA/YAHYA ARHAB

El Cairo, 26 jun (EFE).- Unos 2,4 millones de niños menores de cinco años, casi la mitad de todos los menores de esta franja de edad en el Yemen, están en riesgo de hambruna y desnutrición por la escasez de fondos para la ayuda humanitaria en medio de la pandemia, alertó este viernes UNICEF.

En un comunicado, UNICEF dijo que en los próximos seis meses unos 30.000 niños menores de cinco años podrían sufrir desnutrición aguda grave y "potencialmente mortal", lo que elevaría la cifra a 2,4 millones, un aumento de casi el 20 %.

La organización indicó que después de más de cinco años de guerra, "a medida que el devastado sistema de salud e infraestructura de Yemen lucha para hacer frente al coronavirus, es probable que la ya grave situación para los niños se deteriore considerablemente".

Asimismo, apuntó que el sistema sanitario del Yemen está "más cerca del colapso" puesto que solo "la mitad" de las instalaciones sanitarias están operativas y hay una "gran escasez" de medicamentos, equipos y personal médico.

“Si no recibimos fondos urgentes, los niños serán empujados al borde del hambre y muchos morirán. La comunidad internacional enviará un mensaje de que la vida de los niños en una nación devastada por el conflicto, la enfermedad y el colapso económico, simplemente no importa", dijo en el comunicado la representante de UNICEF en el Yemen, Sara Beysolow Nyanti.

UNICEF está solicitando 461 millones de dólares para sus programas humanitarios en el país árabe, con 53 millones de dólares adicionales solo para dar respuesta a la emergencia sanitaria del coronavirus.

Sin embargo, la organización lamentó que, hasta el momento, solo han recibido un 10 % del dinero requerido para hacer frente a la COVID-19 y un 39 % del necesario para dar respuesta humanitaria en el país.

De acuerdo con un informe de UNICEF, 9.58 millones de niños yemeníes no tienen suficiente acceso a agua potable, saneamiento o higiene, algo que, según la agencia de Naciones Unidas "está alimentando la propagación de la COVID-19" en el país.

El Yemen ha registrado 1.019 casos de coronavirus y 275 muertes, una cifra que la Organización Mundial de la Salud advierte que puede ser más elevada.

Además, según UNICEF 7,8 millones de niños no tienen acceso a la educación y unos 3.487 niños, algunos de ellos menores de 10 años, han sido "reclutados y usados por fuerzas y grupos armados en los últimos cinco años", de acuerdo con datos de Naciones Unidas.

Según datos de Naciones Unidas, ya antes de la llegada de la enfermedad más de un 80% de los alrededor de 28 millones de yemeníes necesitaban ayuda humanitaria para satisfacer alguna de sus necesidades básicas.