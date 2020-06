Una lesión aparta del América al chileno Castillo en el torneo Apertura

El jugador Nicolás Castillo de América festeja después de anotar en el estadio Akron de Guadalajara (México). EFE/Francisco Guasco/Archivo

México, 26 jun (EFE).- El chileno Nicolás Castillo acordó su separación temporal del América por una lesión que le impedirá estar a disposición en el próximo torneo Apertura, anunció este viernes Miguel Herrera, entrenador del club mexicano.

El América no registrará al jugador en el torneo y ganará así una plaza de extranjero.

"Ya hablamos con Nico. La directiva llegó a un acuerdo con él y su representante y se informa a la Federación que por una lesión no se contará con él para este torneo. Eso nos libera un espacio para un jugador no formado en México", dijo Herrera.

Hasta el torneo de Clausura 2020, que se suspendió en la décima fecha por la panademia del nuevo coronavirus y luego se canceló sin declarar campeón, los equipos podían inscribir hasta doce jugadores extranjeros y tenían la posibilidad de alinear a diez.

Para el Apertura 2020 los clubes podrán registrar hasta once extranjeros y en la cancha podrán alinear hasta nueve.

"Es sólo por este torneo porque Nico seguirá perteneciendo al Club América y de momento él deberá seguir con su proceso de recuperación todo este torneo. En enero ya evaluaremos cómo va su evolución", explicó Herrera.

Nicolás Castillo sufrió una lesión en el muslo derecho de la que fue intervenido el 28 de enero pasado, pero después de la operación sufrió una trombosis que lo llevó a regresar al hospital en varias ocasiones hasta estar internado en terapia intensiva durante un par de semanas.

El entrenador dijo el 18 de marzo que la vuelta de Castillo a las canchas puede tomar hasta un año.

Los otros jugadores foráneos del América son los paraguayos Bruno Valdez y Richard Sánchez; los uruguayos Federico Viñas y Sebastián Cáceres; los argentinos Santiago Cáceres, Emanuel Aguilera y Leo Suárez y los colombianos Andrés Ibargüen, Roger Martínez y Nicolás Benedetti.

Herrera dijo que pese a tener una plantilla completa, no descarta la posibilidad de fichar un refuerzo foráneo adicional.