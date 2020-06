Una gran explosión sacude una zona que alberga una base militar cerca de Teherán

El presidente iraní, Hassan Rohaní. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/Archivo

Teherán, 26 jun (EFE).- Una fuerte explosión se registró este viernes en un depósito de gas en la zona de Parchin, cerca de la capital iraní, que alberga una base militar controvertida por su supuesto uso en el pasado para el programa nuclear.

El portavoz del Ministerio de Defensa, el general de brigada Davud Abdí, informó de que la explosión no causó víctimas y que el incendio ya fue extinguido por los bomberos.

"Nuestros expertos ha llegado a la zona para investigar detenidamente el incidente", indicó a la televisión estatal Abdí, quien agregó que más adelante ofrecerán más información.

La explosión, que tuvo lugar poco después de la medianoche, causó un fuerte sonido y una luz brillante anaranjada que iluminó el cielo, según los vídeos publicados en redes sociales y medios locales.

Circularon rumores de que la explosión se registró en un depósito de municiones, pero el Ministerio de Defensa negó este punto asegurando que se trataba de una instalación de almacenamiento de gas.

El portavoz Abdí precisó asimismo que ese depósito de gas industrial se encuentra en el "área pública" de Parchin, al este de Teherán, rechazando su vinculación directa con la base militar.

Esa instalación militar estuvo rodeada de polémica debido a que servicios de inteligencia occidentales denunciaron hace más de una década que Irán podría haber llevado a cabo allí pruebas de componentes con alto poder explosivo para ojivas nucleares.

Las autoridades iraníes negaron en su momento este supuesto, al igual que aseguran que no está en sus planes desarrollar el arma atómica, pero su programa nuclear está cada vez más en entredicho debido al incumplimiento de sus compromisos del acuerdo nuclear de 2015.

De hecho, en el pasado, Irán no permitió a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) visitar Parchin y ahora les está negando el acceso a otras dos instalaciones, lo que ha tensado la cooperación entre la agencia y Teherán.

El origen de la crisis sobre el acuerdo nuclear está, no obstante, en la retirada unilateral de EE. UU. del mismo en 2018, cuando reimpuso además asfixiantes sanciones a Irán.