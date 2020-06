UE evalúa recomendar prohibición de viajes desde EEUU

(Bloomberg) -- La Unión Europea se acercó un poco más a la decisión de recomendar que no se permita el ingreso al bloque de viajeros provenientes de Estados Unidos después del 1 de julio, según una decisión preliminar que están evaluando los gobiernos.

Los diplomáticos acordaron una lista provisoria de 15 países, incluidos Canadá, Japón, Australia y Corea del Sur, que deberían tener autorización para que viajeros provenientes de ellos puedan ingresar a la UE ya que su nivel de nuevos casos de covid-19 cumple con los criterios de seguridad del bloque, según un borrador al que Bloomberg tuvo acceso. Los residentes chinos también podrán visitar la UE, con la condición de que Pekín confirme que también permitirá a los ciudadanos europeos viajar a China, según el documento.

Luego de una reunión de embajadores de la UE en Bruselas que se prolongó hasta el viernes por la noche, se pidió a los gobiernos del bloque que indicaran antes del sábado por la tarde si estaban de acuerdo con el texto propuesto, para que se pueda tomar una decisión formal.

La posible decisión de extender una prohibición a viajeros provenientes de EE.UU. y Rusia, al tiempo que se permite viajar desde China, podría tener implicaciones geopolíticas. Las relaciones transatlánticas se han visto afectadas en una serie de ámbitos, desde el comercio hasta la política exterior.

La UE busca un enfoque común para los criterios para permitir que viajeros no esenciales regresen a la UE a medida que la crisis del coronavirus disminuye en el continente y los gobiernos comienzan a aliviar los controles fronterizos. Los países están tratando de revivir las economías locales a medida que comienza la temporada turística de verano, sin dejar de protegerse contra una segunda ola de contagios.

Las restricciones iniciales sobre los viajes de placer desde fuera de Europa fueron introducidas a mediados de marzo durante 30 días y extendidas tres veces hasta junio mientras Europa luchaba por contener el coronavirus.

Nota Original:EU Moves Toward Urging Travel Ban on U.S. and Entry to China (2)

