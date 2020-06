Totti pide ayuda en redes sociales para encontrar un reloj

El exfutbolista italiano y emblema de la Roma Francesco Totti perdió un valioso reloj y pidió ayuda en las redes sociales, prometiendo incluso acudir en persona a recogerlo si alguien lo encuentra.

"Amigos, he perdido mi reloj, el cual quiere mucho y con el que he pasado toda mi carrera. Me dirijo a vosotos con la esperanza de que podáis encontrarlo", escribe Totti (43 años) en Instagram.

"Sé que es casi imposible, pero no cuesta nada intentarlo. Es un Daytona de acero con un círculo blanco. En la pulsera hay dos pequeñas placas con la letra C (Cristian y Chanel)", añadió el exdelantero, que recordó así a sus dos primeros hijos.

Totti, una leyenda de la Roma, dio en su mensaje un número teléfono móvil al que contactar en caso de información sobre el Rolex desaparecido.

El número no es probablemente el suyo, pero Totti hizo una promesa: "Iré en persona a buscarlo". Un aliciente más para que los hinchas de la Roma ayuden en la búsqueda.

stt/fio/dif/dr