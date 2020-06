Seis heridos en un ataque en Glasgow

Agrega tuit de la policía, nuevo testimonio y detalles sobre refugiados hospedados en el hotel ///Glasgow, 26 Jun 2020 (AFP) - La policía mató el viernes al presunto autor de un ataque en Glasgow, cometido en un hotel que alberga a refugiados, que dejó seis personas heridas y "no es considerado como un acto terrorista" por las autoridades escocesas.Un gran dispositivo policial se desplegó en el centro de la ciudad y varias calles fueron acordonadas a raíz de la agresión, comprobó un periodista de la AFP."El individuo contra el que la policía abrió fuego está muerto", afirmó Steve Johnson, responsable de la policía escocesa. "Otras seis personas están en el hospital, entre ellas un policía, que se encuentra en estado crítico pero estable", agregó.Según la federación de policía de Escocia, este último fue apuñalado.El suceso ocurrió en el hotel Park Inn de la céntrica calle West George, que según Positive Action in Housing, una organización especializada en dar alojamiento a migrantes, alberga a solicitantes de asilo durante la pandemia de coronavirus."La investigación está en curso" pero la agresión "no es considerada como un acto terrorista", precisó la policía.La Asociación Kurda Escocesa, citada por el periódico Glasgow Times, afirmó que unos cien solicitantes de asilo se alojaban en el hotel y se quejaron de que estaban bloqueados dentro, sin dinero, y que algunos tenían problemas de salud. - Ascensor "cubierto de sangre" - Los responsables políticos del país reaccionaron rápidamente expresando su consternación.El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó estar "profundamente entristecido" por los "terribles" acontecimientos de Glasgow y expresó su pesar a las víctimas y sus familias.Por su parte, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, calificó el ataque de "verdaderamente terrible".Un refugiado de Malasia, que dijo vivir en el tercer piso del hotel, explicó al canal de televisión Sky News que escuchó a un hombre pedir ayuda y los gritos de una mujer.Bajó a ver qué pasaba y encontró el ascensor "cubierto de sangre" y a dos personas "sin aliento" que habían sido apuñaladas.Otro testigo citado por la agencia de noticias británica PA aseguró haber visto cómo cuatro personas eran evacuadas en ambulancia. Craig Milroy, que afirmó trabajar en una oficina cercana, dijo que vio a un hombre "de origen africano" en el suelo, sin zapatos, "con una persona a su lado" que lo sujetaba."No sé si era una herida de bala, o de cuchillo o qué era", añadió.Otra persona más, identificada como Louisa, explicó a Sky News que vio yaciendo en el suelo a gente ensangrentada, que fue atendida por los socorristas."Vi a la gente salir corriendo del hotel, la policía gritando '¡las manos en alto, las manos en alto, salgan!'", relató. "Había coches de policía, ambulancias por toda la calle que estaba acordonada. La policía le gritaba a la gente en otros edificios cerca del hotel Park Inn que se quedaran dentro". - Una semana después de Reading - Este ataque ocurre menos de una semana después de que tres personas murieran el sábado tras ser apuñaladas en un parque la ciudad de Reading, en el sureste de Inglaterra.La policía sí investiga este ataque como un acto "terrorista".Según la prensa británica, el autor de aquel ataque, un refugiado libio con problemas psicológico, había estado en el radar de los servicios de inteligencia británicos sin que se hubiera identificado ningún riesgo inminente. Había sido encarcelado en octubre por delitos no relacionados con el terrorismo, incluido un ataque racista contra una mujer policía en 2018, y puesto en libertad a principios de junio, según la misma fuente. En un homenaje a las víctimas el lunes, la ministra del Interior, Priti Patel, aseguró que los servicios de seguridad del país han frustrado 25 ataques en los últimos tres años, ocho de los cuales fueron fomentados por la extrema derecha. Sin cambios, el nivel de la amenaza terrorista en el Reino Unido se califica de "significativo", tercer grado en una escala de cinco.srg-acc/es -------------------------------------------------------------