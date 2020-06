Sector agroindustrial de Argentina reclama por ataques a la propiedad privada

En un comunicado firmado por casi cuarenta entidades relacionadas con la actividad agropecuaria, la cadena agroindustrial expresó su "preocupación y repudio ante los actos de destrucción" de granos en silobolsas (bolsas para acopio de granos en los campos) y los ataques a la propiedad privada. EFE/Caibing/Archivo

Buenos Aires, 25 jun (EFE).- El sector agroindustrial de Argentina expresó este jueves su "preocupación" por los recientes hechos de ataque a la propiedad privada en establecimientos agropecuarios y reclamó a las autoridades mayores medidas de seguridad.

En un comunicado firmado por casi cuarenta entidades relacionadas con la actividad agropecuaria, la cadena agroindustrial expresó su "preocupación y repudio ante los actos de destrucción" de granos en silobolsas (bolsas para acopio de granos en los campos) y los ataques a la propiedad privada.

"Estos episodios han aumentado en los últimos meses, tanto en frecuencia como en peligrosidad, por lo cual creemos necesario que esta situación debe tener una respuesta rápida de las autoridades para brindar seguridad y proteger la propiedad privada", señala el comunicado.

El mensaje lleva la firma de cámaras de empresas productoras y exportadoras, bolsas de comercio y patronales rurales de Argentina, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de granos y derivados.

Según datos de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades firmantes del comunicado y que, en paralelo, difundió otro propio para quejarse por el mismo fenómeno, ya se han registrado unos treinta ataques en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.

El más reciente de estos episodios fue registrado en la madrugada de este jueves en un establecimiento de crianza de vacas lecheras de la localidad cordobesa de Villa María, donde rompieron cinco silobolsas con maíz.

Además de los ataques a silobolsas, desde el inicio de este año se han registrado incendios de campos y agresiones a productores rurales, pero en la mayoría de los casos los atacantes no pudieron ser identificados.

Los hechos se han dado en un contexto de tensa relación entre el Gobierno de Alberto Fernández y el sector agroexportador por lo que algunos dirigentes opositores no descartan una intencionalidad política en los ataques.

Desde CRA lamentaron hoy que el Gobierno no sea "siquiera capaz" de brindar seguridad a los ciudadanos y aseguraron que el Ejecutivo es "incompetente al momento de detener la brutal ola de atentados contra la producción y la propiedad privada" en el campo.

"La actitud del presidente frente a los ataques que a diario nos afectan ya adquiere la preocupante característica del silencio cómplice", aseveró una de las cuatro mayores patronales agrarias de Argentina.