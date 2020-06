Ricardo Arjona lanza "Tarot", tema de su disco nuevo y nacido en Puerto Rico

En la imagen, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona. EFE/Jorge Muñiz/Archivo

San Juan, 26 jun (EFE).- El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona lanzó este viernes "Tarot", el nuevo y sexto sencillo de su más reciente álbum, "Blanco", y cuya inspiración y creación surgió en Puerto Rico hace 25 años.

Según explicó el artista en un video, "Tarot" nació una tarde en esa isla caribeña, mientras este disfrutaba de una comida en un restaurante dedicado a la venta de ostras.

Estando allí, entró "una figura, un personaje que aparece ahí con resacas de lo que ellos llaman lo de haber sido un 'tecato' (drogadicto o usuario) de heroína", según rememoró Arjona en el video.

"Este personaje me impactó muchísimo. Lo fotografié de inmediato y concebí la canción esa misma tarde. Veinticinco años más tarde escribí la canción", ahondó el artista.

"Hay canciones que se conciben un día en el tiempo y se paren mucho tiempo después", resaltó Arjona, de 56 años.

Tras la composición, Arjona le entregó el tema al músico colombiano Julio Reyes, quien entonces se llevó la canción a Budapest para grabar la música con la Orquesta de Budapest.

"Lo que nació en Puerto Rico, lo que se parió en el 2019 y paró en Budapest, se convirtió en una de las piezas más oscuras, dramáticas y artísticas del proyecto", destacó Arjona.

El músico guatemalteco reflexionó además que "Tarot" es una canción es "una isla que podía caber en cualquier proyecto que no peleaba con este concepto acústico que parecía un respiro cinematográfico en el mundo de blanco y negro y por eso decidí dejarla".

El video musical de "Tarot" fue dirigido por Matías Gey.

Arjona indicó que Puerto Rico ostenta dos acontecimientos importantes en cuestión de composiciones para él.

El primero fue cuando un día estando en la isla conversaba con un músico puertorriqueño, quien le dijo que en dicho territorio los jóvenes de 18 años no podían tomarse una cerveza, pero sí ir a la guerra.

De ahí nació el tema y el disco "Si el Norte fuera el Sur", publicado en 1996.

"Tarot" es el sexto sencillo que Arjona lanza de su nuevo disco, "Blanco", publicado el 29 de mayo pasado.

"Es una canción para dejar de hacer otras cosas, sentarte a escucharla, no da tiempo para otra cosa", agregó Arjona sobre "Tarot".

Los otros temas ya publicados de "Blanco" son "Hongos", "El amor que me tenía", "Sobrevivirás", "Blues de la notoriedad" y "Mamás de Moisés".

Al momento, los videos musicales de "Hongos", "El amor que me tenía" y "Sobrevivirás" han sobrepasado las millones de reproducciones en YouTube.

El video de "Hongos" cuenta con 41 millones de reproducciones, "El amor que me tenía" 9 millones y "Sobrevivirás" 4 millones.

El resto de los temas de "Blanco" son "Morir por vivir", "El invisible" y "El retrato".