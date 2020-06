Retirada de Nebot de elecciones de Ecuador beneficia a Lasso

(Bloomberg) -- El líder del Partido Social Cristiano (PSC) de Ecuador, Jaime Nebot, dijo que no presentará su candidatura a la presidencia el próximo año, lo que eleva las posibilidades de su oponente conservador, Guillermo Lasso.

La decisión de Nebot, que anunció en un discurso publicado por internet, facilitará que Lasso llegue a una segunda vuelta al poner fin a la división de centro-derecha, dijo el experto en política Simón Pachano, de la universidad FLACSO en Quito.

No obstante, una parte significativa de los partidarios de Nebot podría votar por un candidato socialista respaldado por el ex presidente Rafael Correa, dijo Richard Ortiz, también experto en política, de la universidad UDLA en Quito.

Lasso, ex ejecutivo de banca de la ciudad costera de Guayaquil, fue derrotado por el actual presidente Lenín Moreno en una segunda vuelta en 2017.

Nota Original:Lasso’s Run for Ecuador Presidency Boosted as Nebot Bows Out

