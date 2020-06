Pizzi: Identificación y unión, claves de Chile en la Copa América Centenario

Juan Antonio Pizzi. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Madrid, 26 jun (EFE).- La "identificación" y la "unión" son el mejor recuerdo que tiene el hispano argentino Juan Antonio Pizzi de la consecución de Chile, bajo su dirección técnica, de la Copa América del Centenario, cuyo cuarto aniversario se cumple este mismo viernes,

En declaraciones a Efe, Pizzi, nacido en Santa Fe (7-6-68), rememora el éxito alcanzado en aquella edición extraordinaria disputada en Estados Unidos, y cuya final se disputó el 26 de junio de 2016 en el MetLife Stadium de East Rutherford. La 'Roja', campeona un año antes como anfitriona, volvió a superar en la lucha por el título a Argentina en la tanda de penaltis (4-2) tras acabar el encuentro y la prórroga con empate a cero.

Pizzi había sido el elegido para reemplazar a Jorge Sampaoli como técnico de la selección chilena. El 29 de enero de 2016 se confirmó su contratación.

Ni siquiera la derrota inicial en Santa Clara ante la propia Argentina (2-1, con goles de Ángel di María y Ever Banega) frenó la ambición de un equipo que reconduciría el camino y mantendría su carácter competitivo con las victorias, aún con ciertos apuros, ante Bolivia en Foxborough (2-1, doblete de Arturo Vidal) y Panamá en Filadelfia (4-2, dobletes de Eduardo Vargas y Alexis Sánchez).

Las dudas que podían existir quedaron disipadas en cuartos de final con el espectacular 7-0 que endosó la Roja a México en Santa Clara con doblete de Edson Raúl Puch, póker de Vargas y diana de Alexis Sánchez, y con el 2-0 en semifinales sobre Colombia en Chicago con dos tempraneros tantos de Charles Aránguiz y José Pedro Fuenzalida.

En la final, el conjunto chileno volvió a acabar con el sueño de Leo Messi y compañía. El barcelonista y Lucas Biglia fallaron y el título por segunda edición consecutiva fue para la Roja, que volvía a ver coronada una generación dorada.

Para Pizzi, esta Copa América del Centenario "es, sin duda, una de las grandes alegrías de mi carrera profesional por la felicidad" que lograron "dar a la gente tras competir contra selecciones con mucho talento", admitió a Efe el técnico.

El hispano argentino, que entiende que ganaron el título merced "a todos los méritos" hechos en el terreno de juego, aseguró que de todo lo que vivieron en la competición su mejor recuerdo es la identificación y la unión" que lograron "entre todos en tan poco tiempo", ya que "fue el elemento que nos llevó a ser más fuertes y a convencernos de que podíamos alcanzar el gran nivel que obtuvimos", aseveró.

"Quiero dar una vez más mi sincero agradecimiento a los jugadores, cuerpo técnico, aficionados y dirigencia, porque la unión de todos nos llevó a ese título", afirmó Pizzi en un recuerdo cariñoso a todo el bloque que se alzó con el título y a todo lo que rodeó a la selección para alcanzar el éxito.

"Durante mi carrera he tenido la fortuna de vivir momentos muy especiales como entrenador. Por ejemplo, en Universidad Católica de Chile o en San Lorenzo de Almagro se valora cómo disputamos y conseguimos los campeonatos. De todos los trofeos que he conseguido, la Copa América Centenario es uno de los que más me recuerda la gente con afecto", apuntó Pizzi.