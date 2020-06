Phil Mickelson es el nuevo líder en Cromwell

En la imagen, el golfista, Phil Mickelson. EFE/EPA/TANNEN MAURY

Cromwell (Connecticut, EE.UU.), 26 jun (EFE).- El estadounidense Phil Mickelson se convirtió este viernes en el nuevo líder del torneo Travelers Championship del PGA Tour al concluir la segunda ronda con 63 golpes (-7) que le permitió sumar 127 (-13).

Mickelson, de 50 años, que dijo había llegado al torneo listo para superar todos los pronósticos que tiene en su contra por la edad, no comenzó el recorrido con buen pie al cometer un bogey, en el segundo hoyo.

Pero la historia cambió a partir del quinto cuando hizo el primer birdie de los ocho con que concluiría el recorrido, gracias a la buena selección de sus golpes dentro del green, como le ocurrió en el decimoctavo hoyo que le aseguró el liderato.

Su compatriota Will Gordon, que completó el mejor recorrido de la jornada, al entregar tarjeta firmada de 62 golpes (-8), remontó 15 puestos y acabó segundo en la clasificación con 128 golpes (-12), los mismos que tuvo el canadiense Mackenzie Hughes, quien había sido líder en la primera ronda (60 golpes, -10).

Otros cinco jugadores, encabezados por el norirlandés Roy McIlroy, número uno del mundo, compartieron el cuarto lugar con 131 golpes (-9) a cuatro Mickelson, que les permite estar en el grupo de los que luchen por el título.

Como lo hará de nuevo el golfista mexicano Abraham Ancer, el mejor de los siete jugadores latinoamericanos que compiten en el torneo, además de otros tres españoles.

Ancer volvió a mostrar su gran momento de forma, había sido segundo en el pasado torneo de RBC Heritage, al entregar cartulina con 66 golpes (-4), los mismos que tuvo en la primera ronda y sumó 132 (-8) para compartir el noveno puesto con otros 10 jugadores.

El argentino Emiliano Grillo, que entregó tarjeta de 66 golpes (-4), sumó 133 golpes (-7), que le dejaron en el vigésimo puesto, compartido con otros cinco jugadores.

Mientras que el joven chileno Joaquín Niemann, de 21 años, el único que compitió en la sesión matinal, fue el primero de los cuatro golfistas latinoamericanos que había superado el corte, que quedó colocado en cuatro bajo el par, al registrar también 66 golpes (-4) y sumar 134 (-6).

Los mismos que tuvieron los españoles Jon Rahm (68, 2) y Sergio García (70, par), que les aseguraron competir durante todo el fin de semana en el TPC River Highlands de Cromwell (Connecticut), donde se disputa el tercer torneo del PGA Tour desde que regresó la competición tras el parón de casi tres meses debido al coronavirus.

Todos ellos, junto con otros 13 golfistas, compartieron el vigésimo sexto puesto de la clasificación.

Otro golfista español Rafael Cabrera también logró superar el corte al registrar 70 golpes (par) y sumó 135 (-5), que lo dejaron en el cuadragésimo segundo puesto, compartido con otros 11 jugadores.

Mientras que el venezolano Jhonattan Vegas tuvo una jornada brillante que le permitió entregar tarjeta firmada de 65 golpes (-5) y le aseguró la suma de 136 (-4), que le abrieron las puertas de jugar todo el fin de semana.

El golfista de Maturín completó el recorrido con siete birdies, que repartió, tres en la primera mitad y cuatro en la segunda, y cometió dos bogeys, que le permitió convertirse junto con el estadounidense Austin Cook, en los dos jugadores que más puestos remontaron en la clasificación con 72 al colocarse en el 54.

La cruz de la moneda para los golfistas latinoamericanos, que no pudieron superar el corte, la representaron el mexicano Carlos Ortiz (138, -2), el colombiano Sebastián Muñoz (140, par) y el argentino Fabian Gómez (144, +4).

La actualidad de la jornada también estuvo en el positivo asintomático al coronavirus que dio el golfista estadounidense Denny McCarthy y que se retiró del torneo junto con su compatriota Bud Cauley, a quien tuvo de compañero en el recorrido del jueves, a pesar de que dio negativo a la prueba del COVID.

A principios de esta semana, cinco jugadores se retiraron, encabezados por el estadounidense Cameron Champ, quien reveló que había dado positivo al COVID-19.

Su compatriotas Brooks Koepka y Graeme McDowell se retiraron después de que sus caddies dieron positivo.

Chase Koepka, el hermano de Brooks, que ganó la entrada al evento como un calificador del lunes, también se retiró por precaución.

Webb Simpson, campeón la pasada semana del torneo RBC Heritage, hizo lo mismo después de descubrir que un miembro de su familia había dado positivo al coronavirus.

La semana pasada en el RBC Heritage, el segundo evento del PGA Tour después de un cierre de tres meses, el estadounidense Nick Watney se convirtió en el primer jugador en dar positivo al COVID-19.

Todos los jugadores y caddies que han dado positivo han sido aislados de forma individual y cumpliendo con los protocolos de salud y seguridad establecidos por el PGA Tour, quien les tiene asegurados unos ingresos mientras estén en confinamiento.

Hasta el momento el PGA Tour ya ha realizado al menos 3.000 pruebas del coronavirus, por lo que los casos positivos se consideran insignificantes y que no ponen en peligro la continuidad de la competición.