Pandemia presiona a BCE a mayor esfuerzo contra cambio climático

(Bloomberg) -- La velocidad de la destrucción social y económica provocada por la pandemia de coronavirus ha llevado a bancos centrales a acelerar y expandir sus esfuerzos para combatir el cambio climático.

Después de pasar los últimos tres meses enfocándose en combatir la recesión más profunda en tiempos de paz, el tema está volviendo a la agenda de formuladores de política, con una serie de iniciativas de varios países. Los proyectos destacan nuevamente los daños económicos a largo plazo del calentamiento global y presionan a los bancos para que estén preparados para las amenazas a sus negocios que inevitablemente aparecerán.

“La pandemia de coronavirus ha reenfocado nuestras mentes: muestra qué tan rápido pueden cambiar las cosas y qué tan vulnerables son nuestras economías”, dijo Sabine Mauderer, miembro de la junta de Bundesbank, a Bloomberg. “No habrá vacuna para el cambio climático”.

Economistas prominentes como el premio nobel Joseph Stiglitz instan a las autoridades a utilizar la pandemia como catalizador para reconstruir la economía mundial a partir de las ruinas de la peor recesión en décadas. Las inversiones verdes son un elemento clave del fondo de recuperación de 750.000 millones de euros (US$841.000 millones) propuesto por la Unión Europea, que ya anunció planes para convertir al continente en la primera región neutra en carbono para 2050.

Si bien los Gobiernos pueden impulsar el cambio a través de las inversiones y la regulación, los bancos centrales ejercen influencia a través de poderes de supervisión sobre la industria financiera, así como programas masivos de compra de bonos que pueden usarse para forzar un cambio en el comportamiento de las empresas. El trabajo en ese frente está coordinado por la Red de Bancos Centrales para Ecologizar el Sistema Financiero, un grupo de 66 instituciones mayoritariamente europeas, que publicó dos informes importantes esta semana.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, indicó este mes que una revisión estratégica de las políticas —en pausa temporalmente debido al virus— probablemente generará nuevas reglas para que sus programas de compra de bonos tengan en cuenta la lucha contra el cambio climático.

Los peligros son reales. Andrea Enria, quien lidera la rama de supervisión bancaria del BCE, advirtió este mes que la exposición de los bancos más grandes de la eurozona a las empresas con mayor consumo de carbono significa que una transición abrupta hacia una economía verde podría desencadenar un aumento en las pérdidas del sistema bancario de hasta 60%.

Nota Original:Lessons From the Pandemic Add Urgency to ECB’s Focus on Climate

©2020 Bloomberg L.P.