Pandemia mantendrá más petróleo bajo tierra, obligando cambio

(Bloomberg) -- Cientos de miles de millones de barriles de petróleo varados por una débil demanda podrían acelerar la transición de las empresas hacia una energía más limpia o amenazar su supervivencia a largo plazo.

BP Plc planteó la posibilidad de activos petroleros varados cuando anunció este mes que sufriría la mayor depreciación sobre el valor de su negocio en una década. Pero no sería la única compañía petrolera en dejar crudo sin extraer, a medida que la pandemia devasta el consumo de energía. Cerca de 282.000 millones de barriles de petróleo sin extraer están en riesgo por el virus, según Rystad Energy AS.

“Comienza a tener implicaciones significativas sobre cómo algunas de estas compañías están tomando sus decisiones de inversión”, dijo Jennifer Rowland, analista de Edward D. Jones & Co. “Algunas empresas están comenzando a tomar decisiones de inversión y a dirigirse hacia proyectos de ciclo más corto como el shale o hacia energías renovables”.

BP ya ha reconocido que la producción disminuirá a largo plazo y dijo que todo lo que se bombee en 2050 “tendrá que ser descarbonizado”. La petrolera francesa Total SA ya ha comenzado su transición hacia la energía renovable. ¿Harán otras compañías lo mismo? Si no lo hacen, podrían tener problemas para acceder a la financiación que necesitan para mantener las perforadoras en funcionamiento en las próximas décadas, ya que una menor demanda hace que sus recursos queden bloqueados bajo tierra, según Rowland.“Va a haber escepticismo acerca de cuál es realmente el valor final de muchos de esos activos”, dijo. “Convierte su propuesta de inversión en un desafío mucho mayor”.

Nota Original:Covid to Keep More Oil Underground, Forcing Drillers to Change

