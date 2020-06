Pandemia intensifica profundas desigualdades raciales en Brasil

(Bloomberg) -- Un país que no se ha visto afectado por las protestas contra el racismo hasta ahora es Brasil, algo sorprendente para una sociedad tan marcada por la historia de la esclavitud y dividida económicamente por líneas raciales.

Hombres de raza negra son asesinados en una proporción más de tres veces mayor que hombres blancos en Brasil, mientras que en Río de Janeiro, la segunda ciudad más grande del país, tres cuartas partes de las personas asesinadas por la Policía en 2019 eran negras o de raza mixta, de acuerdo con datos nacionales y de la ciudad. Pero incluso en una nación donde las protestas callejeras son un asunto habitual los domingos en la tarde, el eco de la muerte de George Floyd en Estados Unidos se ha mantenido bastante contenido. No han derribado estatuas, ni ha habido revuelta nacional.

Una razón que explica este fenómeno es que la pandemia de coronavirus está obligando a brasileños negros a enfocarse en su supervivencia diaria. No solo tienen más probabilidades de morir por el virus, que ya ha infectado a más de un millón de brasileños, sino que también serán los más afectados por la recesión que está provocando. Mientras que en otras partes del mundo esto podría provocar disturbios, en Brasil se suma a la sensación de desesperanza que históricamente ha silenciado a los miembros más débiles de su sociedad.

“Entre la población negra y pobre, la mayor parte de la energía organizativa se centra en distribuir las necesidades básicas y en sobrevivir a la pandemia y la crisis económica”, dijo Thiago Amparo, profesor de Fundacao Getulio Vargas en Sao Paulo.

Otras razones que desalientan las protestas, según Amparo, incluyen el racismo estructural que perpetúa las desigualdades, la poca solidaridad de las clases medias y altas que se resisten a unirse a tales manifestaciones, así como la normalización de la violencia y la falta de apoyo institucional entre las organizaciones de la sociedad civil.

Disparidades

Aproximadamente 116 millones de brasileños se identifican como negros o mestizos, es decir 56% de la población. A medida que la pandemia que comenzó entre ricos se extiende a todos los niveles sociales y Brasil solo sigue a EE.UU. en número de muertes, los brasileños negros representan poco más de la mitad de los casos confirmados. No obstante, debido a las vulnerabilidades y desigualdades preexistentes en el acceso a la salud pública, representan 61% de las muertes, según cifras del 24 de junio publicadas por el Ministerio de Salud.

Al igual que en otras partes del mundo, la población negra en Brasil sigue rezagada en comparación con la blanca en casi todos los índices. En promedio, las personas negras y de raza mixta ganan 57% de lo que las personas blancas. Si bien el jueves el presidente, Jair Bolsonaro, nombró a su primer miembro de gabinete negro, están prácticamente excluidos de las posiciones de poder en la economía y el Gobierno, y es más probable que vivan en situaciones desproporcionadamente afectadas por el covid-19.

En los cientos de favelas o barrios marginales del país, muchas personas llegan a compartir la misma habitación, y debido a sistemas de alcantarillado abiertos y clínicas de salud mal equipadas, las condiciones sanitarias están lejos de ser adecuadas. Sin mucha ayuda o ahorro del Gobierno, muchos no pueden darse el lujo de no trabajar durante las cuarentenas o no transportarse en autobuses abarrotados durante horas cada día, frustrando así los esfuerzos locales de cuarentena.

Como resultado, la enfermedad está resultando mucho más mortal en esas comunidades. La tasa de mortalidad en las favelas de Río de Janeiro es de 22%, según la ONG Voz das Comunidades. Eso es más de cinco veces el promedio nacional. Los hospitales públicos, que tienen solo una cuarta parte del número de camas de unidades de cuidados intensivos de hospitales privados, fueron invadidos rápidamente en algunas ciudades, dejando a brasileños de color, que representan 67% de los pacientes, sin asistencia.

Consecuencias económicas

La pandemia también ha causado estragos en la economía: la producción industrial y las ventas minoristas registraron caídas récord, y el Fondo Monetario Internacional estima que el producto interno bruto se contraerá 9,1% este año.

Se anticipa que las consecuencias afectarán especialmente a las comunidades negras.

“El racismo dificulta que las personas negras obtengan empleo y los ingresos tienden a ser más bajos”, dijo el profesor de economía Glauber Silveira, del Instituto Brasileño de Mercados de Capitales. “En tiempos de crisis económica, estas personas son más vulnerables y tienden a tener una pérdida de ingresos más significativa y una tasa de desempleo más alta que otros grupos”.

Además de ganar menos que sus pares blancos, los brasileños negros y de raza mixta solo cuentan como un tercio de los que ocupan cargos directivos. Si bien la población negra representa 51% de los dueños de negocios, tienden a trabajar en sectores menos rentables, como el comercio minorista y los servicios, dice Andrea Franco, investigadora en relaciones raciales de la Universidad Federal de Paraiba.

“Ya teníamos un mercado laboral muy precario, ahora solo tiende a empeorar”, dijo Franco.

La desigualdad en el mercado laboral de Brasil se atribuye a una educación básica más pobre, una red más pequeña de contactos comerciales y otros factores. Pero Amparo dice que la investigación muestra que alrededor de un tercio de las desigualdades no tiene explicación, “lo que significa que puede estar directamente relacionado con el racismo estructural”.

El racismo estructural, dice Franco, también aparece en las cifras de la violencia. Datos de la ONG Foro de Seguridad Pública muestran que solo el año pasado, de las 5.804 personas asesinadas por policías, 75% eran de raza negra o mixta.

“En EE.UU. se ve que los blancos son más empáticos con la violencia que sufren las personas negras que en Brasil”, dijo Franco. “Solo deseo que las luchas de la población negra en Brasil no se olviden una vez que los efectos de la pandemia hayan pasado”.

