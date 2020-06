ONU pide garantizar derecho a la justicia a víctimas de tortura en México

Activistas de la liga mexicana por la defensa de los derechos humanos (LIMEDDH) protestan a las afueras de la Procuraduría General de la Republica (PGR) en Ciudad de México, en apoyo a las víctimas de tortura. EFE/Alex Cruz/Archivo

México, 26 jun (EFE).- La Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a garantizar el derecho a la justicia que tienen las víctimas de la tortura, que en el caso de México se da a los sectores más vulnerables de la población, apuntó este viernes el organismo.

"La justicia en este tipo de casos debe comenzar por atender las secuelas de los actos de tortura que llegan a constituir un obstáculo infranqueable para que las víctimas accedan a cualquier posibilidad de reparación por el daño causado", destacó en un comunicado Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la ONU-DH.

En del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que se conmemora cada 26 de junio, dijo que "de acuerdo con lo observado por la Oficina, la tortura en México no ocurre al azar, sino que va dirigida a los sectores más vulnerables de la población".

Explicó que la tortura en México generalmente se ha cometido en contra de personas que, por sus condiciones de pobreza o abandono, se encuentran en una posición de desventaja para hacer frente a los cargos con las que son llevadas a los tribunales.

"Lo que a su vez ha ocasionado que sus denuncias de tortura no sean escuchadas", añadió Peña Palacios.

Explicó que quienes han sido víctimas de tortura en el país han reportado que la fabricación de pruebas es una de las principales causas de tortura y la privación de la libertad "es la continuación del atentado a la dignidad de las víctimas que implica la tortura".

El organismo reconoció los avances que se han tenido en el tema, especialmente desde el Poder Judicial Federal, en la liberación de víctimas de tortura y la disposición de las autoridades de abordar estos retos en la impartición de justicia mediante mecanismos tales como las leyes de amnistía y otros que se encuentran en vías de exploración.

Aseveró que no se debe olvidar que los criterios judiciales contra la tortura "suelen ser aplicados de forma restrictiva e impiden la absolución de las víctimas de esta violación a los derechos humanos".

Y detalló que las leyes de amnistía, tal como están formuladas, "excluyen de su aplicación a los delitos por los cuales suelen ser juzgadas y condenadas muchas víctimas de tortura, a pesar que las pruebas usadas para la acusación fueron obtenidas bajo tortura".

Por ello hizo un llamado a las autoridades mexicanas a reforzar o crear otros mecanismos de revisión de casos de personas injustamente procesadas o condenadas por acusaciones fabricadas con base en la tortura.

Además, pidió publicar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuyas disposiciones beneficiarán a las víctimas de esta violación.