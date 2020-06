"No pararemos", advierte Klopp a rivales del Liverpool tras ganar la Premier League

Por Simon Evans

26 jun (Reuters) - El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, advirtió a sus rivales en la Liga Premier que su equipo no parará en su intento de aumentar sus éxitos tras asegurarse el título el jueves.

El Liverpool se coronó campeón a falta de siete partidos, después de que el Manchester City perdiera 2-1 ante el Chelsea, convirtiendo en inalcanzable al equipo de Klopp, que solo ha perdido un partido esta temporada y lidera el torneo con una ventaja de 23 puntos.

"La consistencia que mostraron los chicos es tan excepcional que no puedo describirla, y no pararemos, no pararemos", dijo a los medios en una videoconferencia.

"Tenemos que seguir centrados, vemos la oportunidad (...) pero 'no pararemos' no significa que lo ganaremos todo, solo queremos mejorar", agregó.

El técnico alemán, que ganó la Liga de Campeones el año pasado con el Liverpool, afirmó que no hay garantías de que la gloria vaya a prolongarse.

"Los otros equipos son muy buenos y mejorarán más, el City es absolutamente excepcional. Así que no puedo prometer que lo ganaremos todo, pero sí que haremos todo lo que podamos para mejorar", señaló.

"Eso es posible porque hay aspectos que podemos mejorar, por supuesto. La consistencia es difícil de mejorar, si podemos mantener ese nivel de consistencia estaría muy bien, pero estamos en una buena posición, por eso estamos aquí", agregó.

La temporada pasada, el Liverpool perdió un partido y sumó 97 puntos, pero solo pudo ser segundo tras el City. Según Klopp, esto demuestra que hay poco espacio para el error.

