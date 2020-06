Moody's rebaja a negativa su perspectiva sobre el grupo Softbank.. EPA/KIYOSHI OTA/Archivo

Tokio, 26 jun (EFE).- La agencia de medición de riesgo Moody's rebajó este viernes a negativa su calificación de las perspectivas sobre el grupo de telecomunicaciones japonés Softbank, citando la preocupación por la estabilidad financiera del conglomerado.

La empresa japonesa, cuyas finanzas atraviesan su peor momento debido a una serie de inversiones no rentables, ha dicho que mejorará su balance general con su plan estratégico para recaudar 4,5 billones de yenes (37.480 millones de euros ó 42.100 millones de dólares) para recomprar sus propias acciones y reducir su deuda.

El presidente y consejero delegado de Softbank, Masayoshi Son, afirmó durante la junta del accionistas del grupo en la víspera que se ha completado el 80 % del plan, en el marco del que ha vendido parte de su participación en la empresa de comercio electrónico Alibaba, en el operador T -Mobile o en su propia rama telefónica.

Moody's anunció un día después la rebaja de sus perspectivas sobre el grupo, alegando "los riesgos asociados con el éxito de la ejecución de su plan de recapitalización, las condiciones volátiles del mercado de capitales que podrían debilitar la valoración de las compañías participadas de Softbank y el gobierno y las políticas financieras de la empresa".

La compañía señaló que aunque se han anunciado importantes ventas de activos, "dada la naturaleza estructurada de las transacciones, es posible que todavía no se hayan recibido todos los ingresos en efectivo o no se hayan aplicado a la reducción de deuda".

"Dada la perspectiva negativa, una mejora de las calificaciones es poco probable en un futuro próximo. Sin embargo, la previsión podría volver a estable si el grupo Softbank ejecuta con exito su plan de recapitalización", añadió la agencia.

Softbank registró en el ejercicio fiscal nipón de 2019, concluido en marzo de este año, las peores pérdidas de su historia, más de 8.900 millones de euros ó 9.990 millones de dólares, debido principalmente a una serie de inversiones no rentables.