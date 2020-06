México y Argentina baten récords por covid-19; Colombia prepara reapertura de aeropuerto

SHOTLIST 1. Videografía del número de muertes por covid-19 en México superando las 25.000 MÉXICO, MÉXICO25 DE JUNIO DE 2020FUENTE: CEPROPIERESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 2. Plano general de la conferencia diaria del gobierno mexicano sobre covid-193. Plano medio de José Luis Alomía, directot de epidemiología en México, durante la conferencia de prensa4. Plano panorámico de la conferencia de prensa5. Plano panorámico de la conferencia de prensa6. Plano medio del subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, durante la conferencia de prensa7. Plano panorámico de la conferencia de prensa 8. SOUNDBITE 1 - Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud de México (hombre, español, 18 seg.): "Desde febrero, dijimos: preparémonos para una epidemia larga. Hoy, una epidemia larga en este contexto quiere decir que una vez que empezó la epidemia, el 28 de febrero del 2020, esta se prolongará al menos hasta octubre de 2020, de acuerdo a las previsiones matemáticas." ---------------------- 9. Videografía del número de contagios de covid-19 en Argentina superando los 50.000 BUENOS AIRES, ARGENTINA18 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 10. Plano panorámico del avenida Corrientes con el Obelisco de Buenos Aires al fondo BUENOS AIRES, ARGENTINA20 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 11. Plano panorámico de comercios cerrados por la pandemia BUENOS AIRES, ARGENTINA18 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 12. de un comercio anunciando una liquidación por el cierre13. de comercios cerrados por la pandemia14. Primer plano de un candado en una tienda15. de comercios cerrados por la pandemia BOGOTÁ, COLOMBIA25 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 16. Plano general de la entrada al aeropuerto con gente usando trajes de protección17. Cambio de foco de la entrada al aeropuerto con gente usando trajes de protección18. Plano medio de una trabajadora sanitaria mostrando a un pasajero cómo lavarse las manos19. Plano general de un pasajero pasando por el control de temperatura corporal20. Primer plano de un monitor mostrando la temperatura corporal 21. SOUNDBITE 2 - Andrés Ortega, gerente del aeropuerto El Dorado (hombre, español, 12 seg.): "Estamos hablando con las autoridades, con la aeronáutica civil, y con las autoridades de salud, tanto nacionales como distritales para abrir los vuelos en planes piloto a partir de la segunda quincena de julio." 22. Plano general de los mostradores para hacer check-in23. Plano general del área de asientos con letreros para practicar la sana distancia24. Plano general de los controles de seguridad ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: México supera 25.000 muertes y 200.000 contagios por covid-19 Por Jennifer GONZALEZ COVARRUBIAS =(Fotos archivo)= México, 26 Jun 2020 (AFP) - México rebasó este jueves las 25.000 muertes y los 200.000 contagios por covid-19, casi cuatro meses después de que el virus llegara a este país de 127 millones de habitantes, informó el gobierno.El número de personas contagiadas por el nuevo coronavirus es de "202.951 al corte de día de hoy", mientras que los que "lamentablemente han fallecido a consecuencia de la enfermedad son 25.060", dijo en conferencia de prensa José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la secretaría de Salud.El miércoles el registró fue de 24.324 defunciones y 196.847 personas contagiadas.El ministro de Hacienda, Arturo Herrera, informó este jueves que dio positivo a covid-19 tan solo tres días después de haberse reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador y de coincidir con otros funcionarios en distintos eventos.Herrera es otro de los altos funcionarios mexicanos que han contraído el virus, entre ellos también está el director del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoé Robledo.Los primeros tres casos de contagio en México se apuntaron el 28 de febrero, y la última semana de marzo el gobierno suspendió las actividades no esenciales. El 1 de junio comenzó la reapertura de las actividades económicas no esenciales de forma gradual.La Ciudad de México sigue en estado de emergencia máxima. Junto con el conurbado Estado de México suman 77.142 contagios.México tiene una incidencia de contagios de 159 personas por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con las cifras presentadas este jueves en la conferencia de prensa.- Estragos económicos - Las estimaciones más recientes de la secretaría de Salud sobre el impacto del nuevo coronavirus en México señalan que los fallecimientos podrían llegar a 30.000.México tendrá "una epidemia larga" que se extenderá "hasta octubre", advirtió el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. El subsecretario ha dicho que el virus no se ha salido de control en México porque se ha logrado reducir paulatinamente "la cantidad de contagios diarios". El gobierno, que ha adaptado más de 700 hospitales para atender enfermos en todo el país, asegura que ha manejado bien la emergencia sanitaria, a pesar de las críticas de expertos y opositores que insisten en que deberían de hacerse pruebas masivas.Funcionarios mexicanos, incluido el presidente López Obrador, han dicho que la reapertura gradual de actividades no esenciales no podía esperar más debido a las graves afectaciones económicas.México perdió en mayo 344.526 empleos formales, de acuerdo con cifras oficiales. En abril ya había registrado la disminución de 555.247 puestos de trabajo, el mayor registro en la estadística histórica. Además 12 millones de personas dejaron de trabajar temporalmente por la crisis sanitaria, reportó el instituto de estadísticas, INEGI.El impacto del nuevo coronavirus ha ensombrecido el panorama de la economía mexicana, que podría registrar este año su peor contracción en décadas.En abril, la actividad industrial sufrió una caída histórica del 26% en su comparativo anual y el Banco de México (central) estima que el PIB podría caer hasta 8,8% en 2020.jg/lp ------------------------------------------------------------- Argentina supera 50.000 casos de covid-19 e impondrá restricciones al confinamientoBuenos Aires, 26 Jun 2020 (AFP) - Los casos de covid-19 en Argentina superaron el jueves la barrera de 50.000, en vísperas de endurecer restricciones al confinamiento en el gran foco de la enfermedad localizado en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, informó el Ministerio de Salud.El cómputo global de muertos llegó a 1.150 desde los primeros contagios en marzo, con 34 fallecimientos reportados este jueves.Otro nuevo récord de 2.606 contagios llevó la cuenta global a 52.444, en tanto que 14.788 personas se recuperaron desde que se declaró la enfermedad."Estamos muy lejos de resolver el problema. Hay que ser muy firmes y duros, y hacer entender que circular (por la calle y otros lugares públicos) es un riesgo enorme", dijo esta semana el presidente Alberto Fernández, al sugerir que habrá nuevas medidas que se anunciarán el viernes y que implican volver atrás con ciertas reaperturas de actividades.La tasa de contagio es de 88 casos por cada 100.000 habitantes, en un país de 44.000 millones, según cifras oficiales.Argentina cumplió el jueves 98 días de confinamiento social obligatorio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, Buenos Aires y 13 distritos que la rodean), que concentra más del 95% de nuevos casos en el país.En el área metropolitana de Buenos Aires la ocupación de camas de terapia intensiva es de 54,1% y a nivel nacional de 48,3%.Se habían reabierto comercios y salidas recreativas en esta zona crítica, pero fuentes oficiales aseguran que se dará marcha atrás en casos puntuales.En 18 de las 23 provincias no se registra circulación comunitaria del coronavirus. Se aplican allí planes graduales de apertura para casi todas las actividades, a excepción de las clases, los espectáculos deportivos o artísticos y cualquier tipo de aglomeración.El gobierno ha fijado la extensión del aislamiento hasta el 28 de junio, pero otra prolongación ya se considera un hecho.La economía se encuentra en recesión desde 2018, pero la situación se agravó a tal punto que el FMI calcula que este año el Producto Interno Bruto sufrirá una contracción de 9,9%.dm/nn/gma