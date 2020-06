Medidas de EE.UU. sobre Hong Kong son apenas el inicio: Eli Lake

(Bloomberg) -- Durante casi cuatro semanas después de que el presidente Donald Trump prometiera castigar a China por su ataque al sistema legal independiente de Hong Kong, su administración no ha actuado.

Eso está a punto de cambiar. Hoy, la administración anunciará la primera sanción por los esfuerzos de Pekín en la imposición de una ley de seguridad nacional en Hong Kong. Funcionarios del Departamento de Estado me dicen que el secretario de Estado, Mike Pompeo, impondrá restricciones de visa a funcionarios del régimen chino actuales y antiguos que socavaron el acuerdo entre China y el Reino Unido de respetar la autonomía de Hong Kong durante 50 años luego de que los británicos renunciaran a la ciudad-Estado en 1997.

El Departamento de Estado no publicará los nombres de esos funcionarios, ni dirá cuántos se verán afectados. Un funcionario me comentó que la cifra era de un solo dígito. Los familiares de los designados también podrían tener restricciones para viajar a Estados Unidos.

Esta medida por sí sola es insuficiente para abordar el mal comportamiento de China. El anuncio del régimen de que avanzará con una ley de seguridad nacional para Hong Kong no solo violó el acuerdo sino-británico de 1984 que estableció las reglas para la autonomía legal de Hong Kong, sino que también fue un duro golpe a las protestas democráticas de la ciudad-Estado. Si el Partido Comunista Chino cree que puede salirse con la suya con la agresión contra Hong Kong, se sentirá capaz de probar el statu quo contra Taiwán y otros aliados de EE.UU. como Japón.

Hay buenas razones para suponer que se avecina un nuevo castigo para China. En mayo, Pompeo certificó que el trato especial que Hong Kong recibe bajo la ley estadounidense ya no está justificado porque Hong Kong ya no es autónomo de China. En la práctica, esto significa que una serie de acuerdos y arreglos entre EE.UU. y Hong Kong sobre todo, desde tarifas postales hasta la exportación de tecnología sensible, deben eliminarse gradualmente.

El subsecretario de Estado, David Stilwell, me dijo que este proceso lleva un tiempo porque muchas partes del Gobierno deben dar su aprobación. “La burocracia puede ser engorrosa”, dijo. “Muchas de estas cosas afectan a múltiples agencias”.

EE.UU. también podría tomar más medidas punitivas específicas para Hong Kong. El propio Trump dijo el 29 de mayo en comentarios preparados que su administración “tomará las medidas necesarias para sancionar a la República Popular China y a los funcionarios de Hong Kong involucrados directa o indirectamente en la erosión de la autonomía de Hong Kong”.

En una administración normal, tal amenaza sería razón para esperar medidas, pero Trump aún no ha aprobado ninguna medida más allá de las restricciones de visa y el fin del estatus especial de Hong Kong. Además, ha demostrado ser un comandante en jefe caprichoso, que da marcha atrás a sus políticas pasadas tan rápidamente como un tuit.

Sin embargo, no se puede decir lo mismo de su secretario de Estado. A pesar de la política errática y de negociación de acuerdos de Trump, Pompeo ha utilizado su tiempo en el cargo para hacer campaña contra China en múltiples frentes. Esta semana, Pompeo presentó una iniciativa para ayudar a financiar infraestructura inalámbrica para aliados de EE.UU. que prohíben la participación del gigante chino de telecomunicaciones Huawei en redes 5G. El Departamento de Estado también ha comenzado a luchar más activamente contra la influencia china en organizaciones internacionales, particularmente después de que la Organización Mundial de la Salud no lograra responsabilizar a China por su temprana desinformación sobre el coronavirus. El Departamento de Estado también impuso esta semana más requisitos de información en los medios de comunicación estatales chinos.

Si las futuras administraciones mantienen estas políticas, la campaña de Pompeo contra China habrá cambiado la relación entre las dos grandes potencias del Pacífico. Por ahora, sin embargo, no es probable que convenza a China de revertir su agresión contra Hong Kong.

Desde el discurso de Trump el 29 de mayo, China solo se ha envalentonado, amenazando a los manifestantes y anunciando advertencias más draconianas al proyecto de ley de seguridad nacional para Hong Kong.

Dicho esto, la mejor disuasión contra China podría no provenir de EE.UU. o cualquier otro Gobierno. “La consecuencia más devastadora para China será que las empresas internacionales pierdan la fe en el Estado de derecho de Hong Kong”, me dijo Stilwell. Eso bien podría ser cierto. Pero por el momento, al Partido Comunista Chino no parece importarle.

Nota Original:The U.S. Should Do More to Punish China Over Hong Kong: Eli Lake

©2020 Bloomberg L.P.