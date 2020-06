Mayor capital de riesgo liderado por negros duplica su fondo

Adeyemi Ajao

(Bloomberg) -- La empresa de capital de riesgo liderada por ejecutivos negros más grande del mundo, Base10 Partners, acaba de recaudar US$250 millones para invertir en nuevas empresas y respaldar una serie de iniciativas diseñadas para diversificar la industria, que es principalmente blanca.

La firma con sede en San Francisco planea anunciar su segundo fondo el viernes, con un tamaño de casi el doble que el anterior. Base10 también se comprometió a donar de manera inmediata y permanente 1% de los honorarios de gestión y 1% de las ganancias futuras de la empresa a organizaciones enfocadas en aumentar la justicia racial y la representación en el sector tecnológico.

Adeyemi Ajao, cofundador y socio gerente de Base10, dijo que el movimiento de igualdad provocado por la muerte de George Floyd exigió una respuesta urgente. Si bien la contribución es relativamente modesta, Ajao dijo que espera que si otros se suman al esfuerzo, podría ser significativo con el tiempo. Base10 estima que la industria de capital de riesgo podría contribuir colectivamente más de US$200 millones anuales para la causa.

“Si alguna vez hay un momento para avanzar, es ahora”, dijo Ajao. “Durante años, hemos esperado demostrar que invertir en la diversidad es un buen negocio y pensamos que sería nuestra contribución, pero en las últimas semanas ha quedado claro que eso no es suficiente”.

La atención mundial en la injusticia racial ha reavivado las conversaciones sobre el racismo en las homogéneas industrias de capital de riesgo y tecnología. Las personas negras representan más de 13% de la población de Estados Unidos, pero representan solo 3% de los socios de inversión en empresas de capital de riesgo, según una encuesta realizada por el grupo comercial National Venture Capital Association. Según un estudio realizado por la Universidad de Harvard, a los empresarios negros les va aún peor, ya que representan solo 0,4% de las personas que recibieron inversiones de riesgo entre 1990 y 2016.

Los esfuerzos de Base10 y otras empresas para apoyar a las personas negras en la industria podrían ser una señal de que los llamados a cambio de larga data se están traduciendo en acciones, dijo Pam Kostka, directora ejecutiva de All Raise, un grupo de defensa de la mujer en tecnología y emprendimiento. “Hay una chispa y ahora un movimiento”, dijo Kostka. Comparó la energía renovada de la industria para combatir el racismo con el movimiento #MeToo, que la impulsó a ella y a otros a comenzar All Raise. “Algo de esto tiene una motivación moral y otra tiene una motivación económica”, dijo Kostka. “De cualquier manera, no hay vuelta atrás”.

Otros capitalistas de riesgo que hacen esfuerzos para promover la diversidad incluyen a Lo Toney, que dejó GV de Alphabet Inc. para comenzar Plexo Capital en 2018. En la nueva firma, Toney se comprometió a donar más de 1% de sus ganancias futuras a su alma mater, la Universidad de Hampton, una escuela históricamente negra.

Toney dijo que está hablando con varias grandes empresas sobre hacer un compromiso similar, pero se negó a decir cuáles.

Algunos en la industria señalan argumentos comerciales para agregar más personas negras y minorías a los roles de liderazgo. La Oficina del Censo de EE.UU. proyectó que más de la mitad de la población del país serán minorías en 2024. Daryn Dodson, director gerente de Illumen Capital, que se centra en la inversión de impacto y que tiene participaciones en varios fondos de riesgo y de capital privado, dijo que aconseja a los inversionistas sobre cómo reducir los sesgos no examinados. “Los ayudamos a comprender que, a menos que reduzcan su sesgo, están incumpliendo su deber fiduciario”, dijo Dodson.

Más allá del imperativo comercial, hay razones morales para trabajar para que la industria refleje mejor la composición racial del país. “Solo quiero que sea normal ver a personas negras al otro lado de la mesa”, dijo Charles Hudson, socio gerente de Precursor Ventures. “Tengo esperanzas. Esta vez, la presión es diferente”.

Nota Original:World’s Largest Black-Led VC Firm Doubles Size of Latest Fund

©2020 Bloomberg L.P.