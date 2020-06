Mário Centeno inicia el camino para ser gobernador del Banco de Portugal

El exministro de Finanzas de Portugal y presidente saliente del Eurogrupo, Mário Centeno. EFE/EPA/MARIO CRUZ/Archivo

Lisboa, 26 jun (EFE).- El exministro de Finanzas de Portugal y presidente saliente del Eurogrupo, Mário Centeno, ha iniciado su camino para convertirse en el próximo gobernador del Banco de Portugal, una vez que el Gobierno luso ha comunicado formalmente que le ha elegido para el cargo.

La elección del gabinete fue comunicada por el primer ministro, António Costa, en una carta remitida al presidente del Parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, un requisito indispensable que inicia los trámites para que Centeno suceda al actual gobernador, Carlos Costa, que concluye su mandato el próximo 7 de julio.

Para conseguirlo deberá cumplir el protocolo, que indica que debe ser primero oído en el hemiciclo en una audición que carece aún de fecha, pero deberá ocurrir en los próximos días dado los plazos de relevo en el regulador luso.

Pese a la polémica que ha rodeado el posible futuro de Centeno en el Banco de Portugal por eventuales conflictos de interés de quien diseñó los Presupuestos del país durante los últimos cinco años, no se espera que haya obstáculos en el Parlamento.

La Cámara llegó a empezar a tramitar dos normas para entorpecer la marcha de Centeno al Banco de Portugal, una de ellas pidiendo incluso un periodo de transición de cinco años desde su salida del Gobierno hasta su ida al regulador, pero los plazos que requieren impiden que estén listas a tiempo para evitar el nombramiento.

Además, no habrá excesivas críticas, dado el PSD (centroderecha), líder de la oposición, ha anunciado que, pese a que "desaconseja" el nombramiento, no se opondrá porque considera que aprobar las leyes que buscaban endurecer las condiciones de Centeno equivalen a "cambiar las reglas del juego al final del partido".

Una vez conocida la posición del PSD, se despeja el camino del exministro de Finanzas, cuya llegada al Banco de Portugal se ya da por hecho en el país, a falta de concretar los detalles formales y que sea oficial.

Centeno, de 53 años, dejó este mes el Gobierno de Costa tras más de cuatro años como uno de los hombres fuertes del gabinete y con un legado a sus espaldas basado en la mano férrea con las cuentas, una estrategia que supuso la recuperación de Portugal y que provocó que fuese bautizado como el "Cristiano Ronaldo" de las finanzas.