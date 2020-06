Las marcas de coches apuestan por las deportistas

Imagen de Ana Carrasco. EFE/Fotos cedidas por Hyundai

Madrid, 26 jun (EFE).- Carolina Marín, Lydia Valentín, Ana Carrasco, Joana Pastrana y Cristina Gutiérrez no solo tienen en común que son grandes deportistas españolas que han superado barreras en sus respectivas disciplinas: todas ellas cuentan con el patrocinio de una marca de coches.

El mundo de la automoción se ha reinventado durante los últimos años para seguir el compás de los tiempos que marcan un futuro sostenible y sin emisiones contaminantes. Ya no se busca el coche que más suene o el que más corra, sino que las compañías incluyen entre sus objetivos el de cuidar el medio ambiente.

A su vez, el deporte se ha llenado de referentes femeninos que han logrado cotas que hace poco parecían inalcanzables y que abren el camino a las futuras generaciones.

De Huelva surgió el fenómeno Carolina Marín, que, sin ninguna base de bádminton de élite previa en la ciudad, ha logrado situar a España al máximo nivel mundial en un deporte históricamente dominado por asiáticos. Lydia Valentín, de Ponferrada, domina la halterofilia.

Ana Carrasco nació en Cehegín, un pueblo murciano de poco más de 15.000 habitantes que ha visto cómo una mujer que creció entre su naturaleza y recuerdos de innumerables civilizaciones se ha convertido en la primera en ganar una carrera y proclamarse campeona en un campeonato mundial de motociclismo.

A la madrileña Joana Pastrana el boxeo le cambió la vida y se convirtió en la primera española en ganar el Campeonato de Europa de boxeo de peso y ha logrado hasta la fecha dos cinturones de campeona de Europa y tres del mundo.

Cristina Gutiérrez, una burgalesa que ha hecho, y sigue, haciendo historia en el Rally más duro del mundo, el Dakar, siendo la primera mujer española en finalizarlo en la categoría de coches; hito que repitió en sus siguientes tres participaciones.

LA CAPACIDAD DE SUPERAR BARRERAS ATRAE A LAS MARCAS

Historias de superación y éxito que son las que enganchan a las marcas. La última en sumarse ha sido Ana Carrasco, quien recientemente se convirtió en embajadora de la marca surcoreana Hyundai gracias a "su liderazgo, esfuerzo, competitividad y compromiso".

"De Ana nos atrae su capacidad para romper barreras. Primera campeona del mundo en un mundial de motociclismo, primera mujer en ganar una carrera, lucha contra una parrilla llena de hombres y gana con ese tesón y esfuerzo que la caracteriza", apunta a EFE Santiago de la Rocha, jefe de prensa de la compañía en España y que fue uno de los que más apostó por este patrocinio.

"Fue muy fácil llegar a un acuerdo con Ana. Su filosofía, su forma de ser y su competitividad concuerdan con la nuestra. Además demuestra una naturalidad y un trato fácil que es lo que nosotros queremos transmitir como marca", amplió.

Con la pandemia del coronavirus que ha paralizado el mundo, y por supuesto el deporte, las acciones con las marcas no se extienden más allá de las redes sociales. Uno de los puntos fuertes de esta alianza es el plan que tiene Hyundai de fidelizar clientes acercándoles a las carreras el Mundial de Superbikes, en el que Carrasco participa en la categoría Supersport 300.

"Nos gustaría hacer muchas cosas con Ana, pero depende de la evolución del coronavirus. Una de nuestras ideas es hacer acciones con nuestros clientes en los circuitos españoles para que conozcan de primera mano cómo se prepara Ana antes de una carrera, como es un 'box' por dentro", puntualizó.

LA CONEXIÓN ASIÁTICA DE CAROLINA MARÍN

El alma de este acuerdo se extiende al resto, como es el caso del de Carolina Marín con Toyota. La marca nipona lleva trabajando con la onubense casi desde sus inicios a través de su concesionario en Huelva, pero ya desde hace casi año y medio este acuerdo se llevó a todo el territorio español.

Rudy Boeman, jefe de comunicación de Toyota España, destacó en una conversación con EFE el comentado cambio en la movilidad de las personas como uno de los ejes por los que apuestan por este tipo de patrocinio: "Toyota tiene una visión de una sociedad futura mejor, con la movilidad para todos como eje, una movilidad que va más allá de los automóviles y que tiene que ver con superar retos y hacer realidad los sueños".

Además, este acuerdo tiene un valor incalculable extendido al mercado asiático. Origen de Toyota y donde a Carolina la paran a cada metro cada vez que sale a la calle: "Carolina forma parte del equipo Toyota por lo que representa en un deporte aún minoritario en España pero muy extendido en Asia, donde se ha convertido en un fenómeno de masas, lo que encaja a la perfección con la estrategia y valores de la marca", comenta Boeman a EFE.

En el caso de la también surcoreana SsangYong apuesta por dos mujeres líderes en deportes muy duros, una imagen que intentan transmitir con sus coches grandes y robustos. El poder con todo. De aquí se entiende su apuesta por la halterófila Lydia -triple medallista olímpica, cinco veces campeona del mundo y cuatro de España-; la mujer más fuerte de España. Y de Pastrana, con la que trabajan desde finales de 2019, quien triunfa en un deporte de lucha y exigencia constante como el boxeo.

CRISTINA GUTIÉRREZ, IMAGEN DE UN MODELO DE VEHÍCULO

De todas ellas la única que tiene una relación directa con las cuatro ruedas es Cristina Gutiérrez. La burgalesa persiguió su sueño de participar en el Dakar superando inicios difíciles en cuanto apoyos y en Mitsubishi encontró el apoyo perfecto para lograrlo. Cuatro participaciones en el Rally y en los cuatro ha cruzado la meta (44ª, 38ª, 26ª y 42ª).

Jorge Belzunce, consejero delegado de Mitsubishi en España, ponderó la actitud de Gutiérrez en la presentación del proyecto con el que se embarcaron en el último Dakar, disputado por primera vez en Arabia Saudí.

"Lo tenemos súper claro, es una apuesta ganadora. Se involucra mucho, es maravillosa. Además todos nos volvemos locos con el proyecto. Cristina une gente que además suma entre sí", destacó sobre la piloto.

Su vinculación llegó hasta tal punto que se convirtió en la imagen de la marca para anunciar la puesta en el mercado de su modelo Eclipse Cross, la versión de calle del que ella conduce en el Dakar.

Acuerdos comerciales que van más allá del propio deporte y que buscan renovar la imagen en busca de ese espíritu de lucha, superación, frescura y cercanía que transmiten estas deportistas que ya son referentes en sus deportes y en la sociedad.

Óscar Maya Belchí