Las Finales de la Copa Federación reprogramadas para abril de 2021

Redacción Deportes, 26 jun (EFE).- La Federación Internacional de Tenis ha anunciado este viernes que las Finales de la Copa Federación 2020, que debían haberse disputado en abril de este año antes de su aplazamiento debido a la pandemia de la COVID-19, se han reprogramado para el 13-18 de abril de 2021.

Las finales se jugarán en canchas de arcilla cubiertas en el Laszlo Papp Arena en Budapest.

"Debido a los continuos desafíos que presenta la pandemia de la COVID-19, no ha sido posible reprogramar las finales aplazadas para el año 2020", dice la FIT en un comunicado.

"Además de que el estadio de Laszlo Papp no estará disponible en la última parte del año, siguen existiendo importantes problemas logísticos y normativos, por lo que no será posible organizar una reunión masiva en un recinto cerrado y garantizar al mismo tiempo la salud y la seguridad de todos los participantes" se añade.

Los 12 equipos que ya se han clasificado para las finales de este año competirán en las finales reprogramadas en abril de 2021, quedando el sorteo de las finales tal como se ha publicado.

Las eliminatorias de la Copa Federación de 2020, que también debían tener lugar en abril de 2020, se disputarán ahora en febrero de 2021. El sorteo de los 'play-offs' seguirá siendo el mismo.

Además, los cuatro acontecimientos regionales de 2020 pendientes que debían disputarse esta misma temporada (dos acontecimientos en el Grupo II de las Américas, un acontecimiento en el Grupo II de Asia y Oceanía y el acontecimiento del Grupo III de Europa y África) se jugarán ahora en 2021, con fechas que se anunciarán oportunamente.

La competición retomará su formato anual a partir de 2022.