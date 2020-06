Las exportaciones mexicanas caen un 56,7 % en mayo por la pandemia

Fotografía de archivo tomada el 11 de noviembre de 2016, que muestra barriles de petróleo almacenados en un depósito de petróleo en Yakarta, Indonesia. EFE/Bagus Indahono/Archivo

México, 26 jun (EFE).- Las exportaciones mexicanas cayeron un 56,7 % y las importaciones un 47,1 % en mayo debido a la pandemia de coronavirus, que paralizó buena parte de las actividades productivas, según cifras oficiales divulgadas este viernes.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que México registró un déficit en la balanza comercial de 3.523 millones de dólares en mayo.

"La información oportuna de comercio exterior de mayo de 2020 indica que se registró un déficit comercial de 3.523 millones de dólares, saldo que se compara con el superávit de 957 millones de dólares obtenido en igual mes de 2019", informó el instituto de estadística en un boletín.

Las exportaciones sumaron en mayo 18.069,8 millones de dólares, un 56,7 % inferior a las del mismo periodo del año pasado, precisó el organismo de estadística.

Las exportaciones no petroleras decrecieron un 56,3 % frente al mismo mes de hace un año, al sumar 17.140 millones de dólares.

Las ventas petroleras en el extranjero cayeron un 63,8 % frente al mismo periodo del pasado año, al totalizar apenas 929,3 millones.

"Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos cayeron a una tasa anual de 57,2 % y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 51,8 %", puntualizó el Inegi.

Asimismo, las importaciones totalizaron 21.592,4 millones de dólares, un 47,1 % menos que las del mismo mes del pasado año.

Las compras petroleras cayeron un 69,4 % interanual, al ubicarse en 1.399,3 millones de dólares, mientras que las no petroleras disminuyeron un 44,3 % al sumar 20.193,1 millones de dólares.

"Por tipo de bien, se presentaron disminuciones mensuales de 11,70 % en las importaciones de bienes de consumo, de 20,79 % en las de bienes de uso intermedio y de 6,32 % en las de bienes de capital", agregó el organismo en el texto.

Con los datos de mayo, en los primeros cinco meses del año el país acumula un déficit en la balanza comercial de 2.887,6 millones de dólares.

México registró un superávit en la balanza comercial de 5.820,3 millones de dólares en 2019, lo que se contrapone al déficit en la balanza comercial de 13.618 millones en 2018.

El dato de 2018 fue casi un 25 % mayor al saldo negativo de 10.968 millones de dólares reportados en 2017.

La pandemia de la COVID-19 empezó a tener duros efectos sobre la economía mexicana a mediados de marzo e implicó el cierre parcial de la frontera terrestre con su principal socio comercial, Estados Unidos.

La balanza comercial de mayo refleja buen parte de esta caída, pues disminuyó tanto el volumen de exportaciones como el de importaciones.

Analistas y organismos internacionales estiman que la economía mexicana se contraerá cuanto menos un 6 % este 2020, aunque las autoridades esperan que la entrada en vigor el 1 de julio del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) contenga el desplome del PIB.

El país, que suma al momento 25.060 fallecidos y más de 200.000 casos, comenzó una gradual y muy cauta reapertura social y económica a el 1 de pasado junio.