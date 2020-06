LaLiga certifica sus innovaciones y busca oportunidades comerciales

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. EFE/Juanjo Martín/Archivo

Madrid, 26 jun (EFE).- La apuesta en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de LaLiga de fútbol español en temas como la lucha antipiratería, la selección de horarios o el uso de datos masivos ha sido refrendada con nueve certificaciones oficiales, con las que aspira a crecer en acuerdos comerciales.

Herramientas como las aplicaciones antipiratería Marauder, Lumière y Tyche; la tecnología Calendar Selector para elegir los mejores horarios para los partidos en función de asistencia, telespectadores y condiciones meteorológicas; o la plataforma de datos para cuerpos técnicos Mediacoach son algunas de las tecnologías de LaLiga certificadas por la Agencia de Certificación de Innovación Española (ACIE) y la European Quality Assurance (EQA).

También se reconocen en estas certificaciones la plataforma de televisión por 'streaming' LaLigaSportsTV, el sistema tecnológico de lucha contra el fraude en bares y restaurantes, el portal de análisis de datos para clubes o la propia web de la competición.

"Estas certificaciones nos reconocen como una empresa puntera en el ámbito tecnológico y apoya nuestra visión de que la tecnología y los datos son uno de los tres pilares de nuestro crecimiento, junto a la estrategia y al producto audiovisual", explica a EFE el director de Tecnología de LaLiga, José Carlos Franco.

La patronal de clubes de fútbol profesionales lleva varios años presentando sus proyectos tecnológicos a entidades certificadoras, pero en este año esta labor "se ha disparado" al obtener nueve certificaciones, dos de tipo I+D+i -que son "más complicadas de conseguir" porque requieren que sean "tecnologías completamente novedosas", enfatizan en la organización- y siete de innovación tecnológica (IT).

Tener su innovación certificada genera a los clubes varios beneficios, empezando por una deducción fiscal en el impuesto de sociedades respecto a las inversiones efectuadas en este ámbito, según explica a EFE Marta Sol, del equipo legal de la patronal futbolística. Un ahorro con el que la patronal planea apoyar a los clubes a superar la crisis provocada por la COVID-19.

LaLiga invierte anualmente por encima de 20 millones de euros anuales en innovación, una labor a la que se dedican más de 70 personas con el objetivo de incrementar el valor de la marca, de los clubes y potenciar los derechos audiovisuales, y en la que colaboran con socios tecnológicos como la multinacional Microsoft.

Para sus gestores, estos reconocimientos permiten poner el foco sobre la "diversidad" de actividades que realiza la entidad. "Son soluciones de inteligencia artificial, 'business intelligence', canales digitales, aplicaciones, 'streaming', rastreo de contenido ilícito... Da la visión de que hacemos muchas más cosas, no solo organizar la competición y poner los partidos", destaca Franco.

Entre ellas, destaca el "ecosistema digital de tres capas" elaborado por la organización, que ofrece los datos de los canales digitales (web, aplicaciones, redes sociales, plataforma OTT), agrupa los servicios (registro único, juegos, protección de datos, comportamiento de los usuarios) y lleva todos los datos generados a herramientas de análisis que pueden utilizar los clubes.

"Con toda esta información tienen una visión de 360 grados del aficionado, con la que pueden personalizar sus campañas comerciales", añade el responsable de innovación de la organización.

EN BUSCA DE OPORTUNIDADES GLOBALES

Estas certificaciones apoyan una vía de ingresos incipiente pero en crecimiento para la patronal: la de la comercialización de sus herramientas, como las de antipiratería que usan otras competiciones como Dorna, la empresa organizadora del campeonato de motociclismo, la Liga belga de fútbol o el Ministerio de Cultura español.

"Continuamente vemos oportunidades con herramientas como las de antipiratería, Mediacoach, la gestión de datos... Hay oportunidades abiertas y creemos que estas certificaciones serán una palanca para impulsarlas", asegura José Carlos Franco a EFE.

Aunque el ejecutivo de LaLiga no detalla qué entidades se han interesado por sus tecnologías, afirma que tienen "contactos por todo el mundo" y que están "en muchos foros". "Las certificaciones transmiten credibilidad y mucha gente se acerca a nosotros", añade.

La última tecnología estrenada por la patronal del fútbol español es la que ha permitido, durante este periodo de fútbol en estadios vacíos por la pandemia de coronavirus, introducir público en las gradas de forma virtual y recrear el sonido de los espectadores, de la mano del videojuego FIFA de EA Sports.

¿Podría ser esta una nueva tecnología exportable del fútbol español? "Podría ser, es algo que tiene que tener recorrido a futuro. Cuando vuelva la gente a los estadios puede tener otro tipo de funcionalidades que pueden aportar, como el tema de las estadísticas avanzadas", apunta el responsable de innovación de la patronal de clubes, una apuesta con repercusión económica.