La NBA anuncia covid en 5% de jugadores que han recibido prueba

Rudy Gobert

(Bloomberg) -- La NBA y la Asociación de Jugadores de la NBA dijeron que 16 de 302 jugadores dieron positivo para covid-19 a medida que la liga aumenta la cantidad de pruebas antes de reanudar la temporada de baloncesto profesional el próximo mes.

“Cualquier jugador que resulte positivo permanecerá en autoaislamiento hasta que cumpla con los protocolos de salud pública para suspender la cuarentena y haya sido autorizado por un médico”, dijo la declaración conjunta.

La tasa positiva de 5% está ligeramente por debajo del promedio móvil nacional de 7 días de 6,1%, según datos de Johns Hopkins University.

Aparentemente dos jugadores de los Phoenix Suns dieron positivo el martes. Desde entonces, se ha reportado que jugadores de equipos como Indiana Pacers, Sacramento Kings y Denver Nuggets dieron positivo.

La NBA está programada para reiniciar su temporada el 31 de julio en Orlando, con campos de entrenamiento a partir del 11 de julio en Walt Disney World. Fue la primera liga afectada por la pandemia mundial. Rudy Gobert, de Utah Jazz, dio positivo en marzo, lo que resultó en el aplazamiento de un partido contra Oklahoma City Thunder y, eventualmente, de toda la temporada de la NBA.

Nota Original:NBA Says 5% of Players Tested for Coronavirus Have Covid-19

