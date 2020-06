La multinacional Unilever dejará de anunciarse en Facebook y Twitter

Unilever, con sede en Londres, es propietaria de unas 400 marcas, entre ellas algunas muy conocidas como Axe, Dove, los helados Magnum o los tés Lipton. EFE/Marco De Swart/Archivo

Nueva York, 26 jun (EFE).- La multinacional de productos de consumo Unilever ha decidido eliminar toda su publicidad de Facebook y Twitter en respuesta al odio y la división en estas plataformas, según adelantó este viernes The Wall Street Journal.

Unilever, con sede en Londres, es propietaria de unas 400 marcas, entre ellas algunas muy conocidas como Axe, Dove, los helados Magnum o los tés Lipton.

Su movimiento, que se extenderá al menos durante lo que queda del año, se suma al de otras empresas que también han decidido recientemente boicotear a las populares redes sociales, entre las que figuran Verizon, Patagonia o North Face.

“Seguir publicitándonos en estas plataformas en este momento no daría valor añadido a la gente y la sociedad”, señaló Unilever al Journal, apuntando que su veto a Facebook afectará también a Instagram, propiedad de la compañía de Mark Zuckerberg.

“Dada la actual polarización y las elecciones que tenemos en Estados Unidos, tiene que haber mucho más cumplimiento en el área del discurso de odio”, dijo sobre la situación en las redes sociales el vicepresidente de medios globales de Unilever, Luis Di Como.

Di Como apuntó que su empresa quiere ver una reducción de los niveles de odio en esas plataformas digitales y que esos progresos sean confirmados por compañías independientes.

La decisión de Unilever y de otras empresas llega después de que varios grupos de derechos civiles en Estados Unidos llamasen a las marcas a retirar publicidad de Facebook durante el mes de julio para presionar al gigante de internet, al que acusan de no hacer suficientes mejoras para combatir los discursos de odio y la desinformación.

Las acciones de Facebook y de Twitter, que ya registraban pérdidas este viernes en Wall Street, cayeron aún más bajo tras conocerse la noticia y ambas se dejaban más de un 7 %.