Holanda ayudará con 3.400 millones de euros a KLM frente a la pandemia. EFE/Toussaint Kluiters/Archivo

La Haya, 26 jun (EFE).- El Estado holandés entregará un paquete de 3.400 millones de euros, en concepto de préstamos estatales y garantías comerciales, a la aerolínea nacional KLM para hacer frente a las pérdidas provocadas por las cancelaciones de vuelos durante la pandemia del coronavirus.

En una rueda de prensa este viernes, el ministro de Finanzas, Wopke Hoekstra, explicó que la ayuda será de 1.000 millones de euros en préstamos estatales y 2.400 millones en forma de garantías comerciales, aunque no descartó la entrega de más soporte financiero si este primer paquete "no es suficiente" porque el "impacto de la crisis en la aviación es peor de lo que se creía al principio".

Las ayudas se entregarán con "condiciones": la aerolínea tendrá que reducir sus gastos en un 15 %, así como renunciar a la entrega de bonos a sus directivos, reducir los salarios de los cargos más altos de la empresa, dejar de pagar los dividendos a sus accionistas y hacer una "contribución activa" a la lucha por la sostenibilidad.

Además, el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam tendrá que disminuir en un 20 % sus vuelos nocturnos para reducir las molestias a los residentes cercanos, lo que supondrá pasar de los actuales 32.000 vuelos por año a no más de 25.000, una rebaja significativa a la que KLM tendrá que contribuir sustancialmente al ser la compañía principal que se mueve en este aeródromo.

La ministra holandesa de Infraestructuras, Cora Van Nieuwenhuizen, subrayó que es "importante apoyar a KLM" porque esta compañía se considera "esencial" para la economía holandesa y para mantener el "clima de negocios" de Países Bajos.

A finales de abril, el Gobierno holandés había confirmado su disposición a entregar entre 2.000 y 4.000 millones de euros en forma de garantías y préstamos a esta aerolínea, en respuesta a una decisión similar del Ejecutivo francés, que ofreció a la compañía hermana, Air France, un paquete de 7.000 millones de euros en ayudas frente a la pandemia.

Para verificar el efecto de los acuerdos entre el Estado y la aerolínea KLM, el Gobierno holandés ha asignado a un "agente estatal" para supervisar el uso del dinero del paquete de ayudas y el cumplimiento de las exigencias.