¿Ganas de Juegos? 5 preguntas y respuestas para conocer la historia olímpica

Madrid, 26 jun (EFE).- ¿El aplazamiento de Tokio 2020 te ha dejado con ganas de Juegos?

En los 13 meses que aún faltan para la inauguración hay tiempo suficiente para conocer a fondo la historia olímpica. Ahí van cinco preguntas, con tres respuestas posibles, sobre los Juegos de todos los tiempos.

Las soluciones, y algunos datos curiosos, al final.

1. Ámsterdam, Estocolmo y Amberes. Ciudades olímpicas todas ellas. Pero, ¿en qué orden cronológico?

a. Ámsterdam, Estocolmo y Amberes

b. Amberes, Ámsterdam y Estocolmo

c. Estocolmo, Amberes y Ámsterdam

2. El Comité Olímpico Internacional (COI) tiene actualmente 100 miembros. ¿Cuántos de ellos han sido deportistas olímpicos?

a. 35

b. 48

c. 66

3. Antes de encarnar a Tarzán, Johnny Weissmuller fue una de las grandes estrellas de la natación en los Juegos de 1924 (tres oros) y 1928 (dos oros). En los primeros, ganó además una medalla de bronce en otro deporte. ¿En cuál?

a. Waterpolo

b. Gimnasia

c. Atletismo

4. Los libros de resultados no conceden a ninguna atleta la medalla de oro de los 100 m en los Juegos de Sídney 2000. ¿Por qué?

a. Por renuncia de la campeona

b. Por un escándalo de dopaje

c. Por una impugnación de resultados que sigue pendiente de decisión en el TAS

5. Fue campeón mundial y campeón olímpico tanto en pista como en ruta. Además, ganó el Tour de Francia y batió el récord de la hora. Hablamos de...

a. Miguel Indurain

b. Bradley Wiggins

c. Jan Ullrich

SOLUCIONES

1. Respuesta c: Estocolmo fue sede de los Juegos en 1912, Amberes en 1920 y Ámsterdam en 1928.

2. Respuesta a: Solo 35, entre ellos el presidente Thomas Bach, oro en esgrima en Montreal 1976. El récord de participaciones lo comparten, con seis Juegos Olímpicos, el remero australiano James Tomkins y la jugadora canadiense de hockey sobre hielo Hayley Wickenhaiser.

3. Respuesta a: Johnny Weissmuller ganó también la medalla de bronce en waterpolo con la selección estadounidense en París 1924.

4. Respuesta b: La ganadora, Marion Jones, fue despojada en 2007 de su medalla de oro por dopaje. La griega Ekaterini Thanou, que había sido segunda, fue expulsada de los Juegos de Atenas 2004 por eludir los controles antidopaje, por lo que el COI no la consideró digna de heredar el oro de Sídney, pese a no haber dado positivo.

5. Respuesta b: El británico Bradley Wiggins posee siete títulos mundiales y cuatro oros olímpicos de ciclismo en pista. Además, fue campeón olímpico en 2012 y mundial en 2014 de la prueba contrarreloj en carretera. En 2012 ganó el Tour de Francia y entre 2015 y 2019 tuvo el récord de la hora.