Festival de música nipón aspira a ser en septiembre el primero pospandemia

The Black Eyed Peas en un concierto. EFE/EPA/HUGO MARIE/Archivo

Tokio, 26 jun (EFE).- El festival de música nipón Supersonic, previsto para finales de septiembre, aspira a convertirse en uno de los primeros eventos multitudinarios de este tipo que se celebrarán en el mundo tras las cancelaciones generalizadas causadas por la pandemia, dijeron hoy sus organizadores.

La banda estadounidense Black Eyed Peas ha sido la última de perfil internacional en sumarse a un cartel que también incluye nombres como Wu-Tang Clan, The 1975, Steve Aoki, Liam Gallagher, Fatboy Slim, Skrillex o Kyary Pamyu Pamyu, según anunció este viernes la compañía promotora, Creative Man.

El festival está programado en Chiba (al sudoeste de Tokio) y Osaka entre los días 19 y 21 de septiembre, y ha sido organizado en lugar del Summer Sonic, un evento musical que se celebra cada verano en las mismas ciudades desde 2000.

Los promotores optaron por cambiar las fechas y el formato del Summer Sonic de este año para no coincidir con los Juegos Olímpicos que se iban a celebrar en la capital nipona entre finales de julio y comienzos de agosto, y que han sido pospuestos a fechas similares de 2021.

Ante las cancelaciones de festivales multitudinarios similares en Japón, como el Fuji Rock, y en el resto del mundo, Creative Man puso en marcha una campaña de "crowdfunding" para "poder garantizar que el evento se celebrará y que contará con las medidas de seguridad necesarias", según dijeron los promotores en un comunicado.

Creative Man ya ha logrado recaudar por esta vía unos 12 millones de yenes (100.000 euros/ 112.000 dólares), unos fondos que destinará a "medidas de control del coronavirus" como termómetros digitales suficientes para medir la temperatura corporal de todos los asistentes, geles y aspersores desinfectantes, entre otras, según explicó la empresa.

A cambio de las aportaciones, ha ofrecido a los donantes objetos conmemorativos y mercadotecnia del festival, así como la opción de ver grabaciones de anteriores ediciones del evento.

Las campañas de microfinanciación y los donativos de aficionados a la música han sido habituales en Japón bajo el lema "Don't stop the music" (No paréis la música) durante los últimos meses, cuando muchas salas de música en vivo se vieron obligadas a cerrar sus puertas por las restricciones aplicadas contra el coronavirus.

En Japón se levantó el estado de alerta sanitaria a finales del mes pasado al darse por controlada la pandemia, aunque siguen en vigor ciertas medidas para prevenir contagios, entre ellas la recomendación del Gobierno de no celebrar ningún evento cultural ni deportivo multitudinario.

Según consta en el plan de "desescalada" del Ejecutivo, a partir el próximo 10 de julio se podrán celebrar eventos con afluencia masiva como conciertos o partidos de fútbol, aunque estableciendo limitaciones de aforo en los espacios donde se celebren para garantizar una distancia mínima interpersonal, entre otras medidas.